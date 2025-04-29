Відомий боєць MMA насмерть збив підлітка

Колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну збив дівчину підлітка. На жаль, ДТП стала смертельною.

Боєць їхав на великій швидкості на мотоциклі і збив 17-річну дівчину. Внаслідок зіткнення вона загинула, пише 24 канал з посиланням на Le Bled Parle.

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Нганну став винуватцем ДТП

Зіткнення було дуже сильним.

Боєць сам підбіг до жертви та доставив її до Центральної лікарні столиці Камеруну Яунді. Лікарі провели операцію, але врятувати дівчину не вдалося.

Френсіс Нганну взяв на себе всі витрати і дуже переживає через ситуацію, що сталася. За місцевим законодавством йому загрожує покарання за ненавмисне вбивство на дорозі.

Нагадаємо, що камерунський боєць є колишнім чемпіоном UFC. Також на професійному рингу він бився з Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа, від яких зазнав поразки.