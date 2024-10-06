Наші військові денацифікували та демілітаризували колишнього російського футболіста Тімура Осмоловського, який прийшов на українську землю зі зброєю у руках. Тепер він дійсно "поза політикою".

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Земля скловатою окупанту

Спортсмен був ліквідований на війні з Україною у результаті атаки дронів. Осмоловський помер 25 вересня, але про це стало відомо тільки зараз, повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Футболісту було 24 роки. Він виступав у Росії за другі команди ЦСКА, Спартака й Ахмата, а також Дружбу Майкоп і Строгіно.

Окрім цього, грав в окупованому Криму за Алустон-ЮБК з Алушти. Мав у своєму активі вісім поєдинків за збірні Росії U-18 та U-20.

З 2021 року не виступав на професіональному рівні та став послушником-скотарем у Валаамському монастирі. Згодом приєднався до окупаційної армії, де й був успішно ліквідований Силами оборони України.

Редакція 24 Каналу щиро вдячна українським воїнам за очищення наших земель від окупантів. Кожного ворога на території України очікує така сама доля, як і Тімура Осмоловського. Земля скловатою.