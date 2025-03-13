Захисники України щоденно поповнюють статистику Генштабу. Черговим "харошим рускім" став футбольний тренер Тимур Аміров з Челябінська.

Збройні сили України в рамках денацифікації Росії ліквідували окупанта з Челябінська Тимура Амірова. Загарбник вирушив додому у чорному пакеті, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Російський окупант заробив квиток до Кобзона

Пропагандистські видання повідомляють, що Тимур Аміров раніше працював дитячим тренером у спортивної школи олімпійського резерву з футболу "Сигнал" у місті Челябінськ. Знищений окупант теж був вихованцем цієї школи.

Торік Аміров вирішив підписати контракт з російською армією, яка веде агресію проти України. Він приєднався до терористів та вирушив за 2,5 тисячі кілометрів від рідного міста, щоб вбивати українців.

Подробиці знищення Амірова не повідомляються. Відомо, що його поховали на цвинтарі у селі Нове Курманове Кунашакського району Челябінської області.

Пів року тому в Україні знищили його старшого брата Расула Амірова, який теж спокусився на путінські криваві рублі.

Раніше повідомлялося про ліквідацію зрадника з Криму, який був чемпіоном України з карате. Окупанта знищили поблизу міста Часів Яр.