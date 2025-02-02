Воїни ЗСУ ліквідували зрадника з Криму, який був чемпіоном України з карате

Українська армія продовжує знищувати ворогів, поповнюючи статистику Генерального штабу. Черговим ліквідованим окупантом виявився колишній громадянин України.

Колишній український каратист В'ячеслав Ходакін вирішив приєднатися до загарбницької російської армії. 19 грудня 2024 року зрадника ліквідували у Донецькій області, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про зрадника-каратиста з Керчі

В'ячеслав Ходакін народився у Керчі. У 2011 році в одній з місцевих шкіл закінчив 9 класів та вступив до Судномеханічного технікуму. Хлопець приділяв велику увагу спорту.

У 2012 році Ходакін став чемпіоном України з карате серед юнаків (16-17 років). Він був багаторазовим призером чемпіонатів України та Криму з цього виду спорту.

Після окупації Криму Росією у 2014 році залишився на півострові. У 2018-19 роках проходив строкову службу у російській армії. З 2021 по 2022 рік працював на Керченському суднобудівному заводі.

У листопаді 2023 року підписав контракт з російською армією та пішов вбивати українців. Злочинця ліквідували поблизу міста Часів Яр 19 грудня 2024 року.

Раніше повідомлялося про знищення російського тренера вищої категорії з карате Алєксєя Ходикіна. Окупант був головою федерації карате міста Новокузнєцька.