Залишилося два гравці: з футбольної мапи України зникне команда Першої ліги

Невтішні новини надійшли з розташування клубу Першої ліги ФСК Маріуполь. Через фінансові труднощі команда не дограватиме чемпіонат.

Взимку керівництво ФСК Маріуполь сподівалося врятувати команду. Однак пошуки потенційного інвестора завершилися безрезультатно, пише 24 Канал з посиланням на Sport.ua.

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Остаточна крапка в історії клубу

Головний тренер ФСК Маріуполь Олег Краснопьоров повідомив, коли буде відправлено лист про зняття команди з чемпіонату.

"Буду лаконічним. Так і не знайшлося бажаючих підставити нам плече. Наразі на контракті залишилися тільки два гравці, решта – працевлаштувалися в інших командах.

Вчора розмовляв з клубним керівництвом. Як мене проінформували, 11 березня буде відправлено офіційний лист в УАФ та ПФЛ про зняття Маріуполя з Першої ліги через фінансові проблеми. Далі чекати на підтримку немає сенсу", – зазначив Краснопьоров.

Довідка. На початку військової агресії призупинив своє існування представник УПЛ ФК Маріуполь. Команда Яруд з Маріуполя, яка грала у Другій лізі, переїхала до Києва та змінила назву на ФСК Маріуполь. Починаючи з сезону-2022/23 команда Олега Краснопьорова виступала у Першій лізі.

Фінансові труднощі Маріуполя

Нагадаємо, що фінансові проблеми у команди з'явилися ще на старті чемпіонату, коли головний спонсор відмовився від фінансування. Попри труднощі, ФСК Маріуполь зумів дограти осінню частину чемпіонату, сподіваючись взимку знайти нового інвестора.

Були чутки, що у придбанні клубу був зацікавлений ексгравець Шахтаря Ярослав Ракіцький. Однак далі розмова справа не пішла.

У першій частині сезону команда Олега Краснопьорова претендувала на вихід до чемпіонської групи. Однак у підсумку ФСК Маріуполь зайняв 6 місце в групі Б та опинився в групі вибування.

Дуже шкода, що команда з окупованого росіянами Маріуполя зникне з футбольної мапи України. Клуб слугував постійним нагадуванням світу про прекрасне українське місто, яке захопили та зруйнували нелюди з сусідньої країни-терористки.