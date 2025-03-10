Залишилося два гравці: з футбольної мапи України зникне команда Першої ліги
- ФСК Маріуполь знімається з Першої ліги через фінансові труднощі, залишивши на контракті лише двох гравців.
- Офіційний лист про зняття команди буде відправлено 11 березня в УАФ та ПФЛ.
Невтішні новини надійшли з розташування клубу Першої ліги ФСК Маріуполь. Через фінансові труднощі команда не дограватиме чемпіонат.
Взимку керівництво ФСК Маріуполь сподівалося врятувати команду. Однак пошуки потенційного інвестора завершилися безрезультатно, пише 24 Канал з посиланням на Sport.ua.
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Остаточна крапка в історії клубу
Головний тренер ФСК Маріуполь Олег Краснопьоров повідомив, коли буде відправлено лист про зняття команди з чемпіонату.
"Буду лаконічним. Так і не знайшлося бажаючих підставити нам плече. Наразі на контракті залишилися тільки два гравці, решта – працевлаштувалися в інших командах.
Вчора розмовляв з клубним керівництвом. Як мене проінформували, 11 березня буде відправлено офіційний лист в УАФ та ПФЛ про зняття Маріуполя з Першої ліги через фінансові проблеми. Далі чекати на підтримку немає сенсу", – зазначив Краснопьоров.
Довідка. На початку військової агресії призупинив своє існування представник УПЛ ФК Маріуполь. Команда Яруд з Маріуполя, яка грала у Другій лізі, переїхала до Києва та змінила назву на ФСК Маріуполь. Починаючи з сезону-2022/23 команда Олега Краснопьорова виступала у Першій лізі.
Фінансові труднощі Маріуполя
- Нагадаємо, що фінансові проблеми у команди з'явилися ще на старті чемпіонату, коли головний спонсор відмовився від фінансування. Попри труднощі, ФСК Маріуполь зумів дограти осінню частину чемпіонату, сподіваючись взимку знайти нового інвестора.
- Були чутки, що у придбанні клубу був зацікавлений ексгравець Шахтаря Ярослав Ракіцький. Однак далі розмова справа не пішла.
- У першій частині сезону команда Олега Краснопьорова претендувала на вихід до чемпіонської групи. Однак у підсумку ФСК Маріуполь зайняв 6 місце в групі Б та опинився в групі вибування.
Дуже шкода, що команда з окупованого росіянами Маріуполя зникне з футбольної мапи України. Клуб слугував постійним нагадуванням світу про прекрасне українське місто, яке захопили та зруйнували нелюди з сусідньої країни-терористки.