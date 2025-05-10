Гол Миколенка допоміг Евертону переломити гру та здобути перемогу в матчі АПЛ
- Віталій Миколенко забив свій перший гол у сезоні, допомагаючи Евертону перемогти Фулгем з рахунком 3:1.
- Миколенко присвятив свій ювілейний гол донечці, яка нещодавно народилася.
- Цей гол став п'ятим для Миколенка у складі Евертона.
Захисник Евертона Віталій Миколенко порадував українських уболівальників забитим голом. Непересічна подія сталася у матчі з Фулгемом.
Фулгем – Евертон 1:3
Голи: Хіменес, 17 – Миколенко, 45+3, Кін, 70, Бету, 73
У суботу, 10 травня, відбувся матч 36 туру АПЛ Фулгем – Евертон. Головний тренер "ірисок" Девід Моєс довірив місце у стартовому складі Віталію Миколенку, пише 24 Канал.
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Ювілейний гол Миколенка
Господарі поля першими відкрили рахунок. На 17-й хвилині відзначився мексиканський форвард "дачників" Рауль Хіменес.
Евертон відігрався під завісу першого тайму. На 3-й компенсованій хвилині Миколенко отримав пас від Дукуре та несильним ударом з-за меж штрафного майданчика пробив у напрямку воріт. Голкіпер Фулгема не зумів врятувати команду через рикошет.
Під час святкування Віталій присвятив гол донечці, яка нещодавно народилася.
Відео голу Миколенка
У другому таймі футболісти "ірисок" Кін та Бету відвантажили ще два м'ячі у ворота Фулгема. У підсумку команда Миколенка здобула перемогу з рахунком 3:1.
Для українського легіонера цей гол став першим у нинішньому сезоні. Для цього Віталію знадобилося 35 матчів. Зазначимо, що загалом це вже 5-й м'яч Миколенка у складі Евертона.
- У турнірній таблиці "іриски" займають 13 місце, маючи в активі 42 очки.
- Фулгем знаходиться на 11-й сходинці з 51 балом.