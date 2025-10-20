Скандальний форвард Динамо отримав подяку від ЗСУ: раніше він робив проросійські репости
- Форвард Динамо Владіслав Бленуце отримав подяку від ЗСУ за фінансову допомогу, пожертвувавши 700 тисяч гривень на потреби Збройних сил України.
- Бленуце раніше потрапив у скандал через проросійські репости у тіктоці, але пізніше вибачився і заявив про підтримку України.
Румунський нападник Динамо Владіслав Бленуце нещодавно фінансово допоміг Збройним силам України. Благодійність легіонера "біло-синіх" відмітило командування Повітряних сил ЗСУ.
Форвард Динамо Владіслав Бленуце отримав подяку від Повітряних сил ЗСУ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Владіслава Бленуце.
До теми Футболіст Динамо, який репостив Соловйова, перевів солідну суму на потреби ЗСУ
Як Бленуце отримав особисту подяку від ЗСУ?
Новачку Динамо подякували за підтримку Сил оборони України, які боронять незалежність нашої держави. Офіційний лист підписав генерал-майор Віктор Плесний.
"Подяка Бленуце Владіславу за особистий внесок і підтримку територіальної оборони частин Командування Повітряних сил Збройних сил України під час супротиву агресії російської федерації та боротьби за суверенність, незалежність і соборність України.
Від щирого серця Бажаємо Вам мирного неба, міцного здоров'я, благополуччя, родинного тепла, невичерпної енергії у подальшому втіленні в життя всіх Ваших прагнень та задумів.
Своєю чергою ми запевняємо Вас, що віддамо всі свої сили та вміння для захисту суверенітету та територіальної цілісності України", – йдеться у подяці Повітряних сил ЗСУ.
Подяка Бленцуце від ПС ЗСУ / фото з інстаграму футболіста
Нагадаємо, що 14 жовтня Владіслав Бленуце пожертвував 700 тисяч гривень на потреби Збройних сил України.
Що відомо про скандал з Бленуце?
- Владіслав Бленуце був терміново підписаний київським Динамо після трансферу до Жирони Владислава Ваната. За 23-річного нападника столичний клуб заплатив 2 мільйони євро.
- Одразу ж з'ясувалося, що новачок "біло-синіх" у тіктоці репостив російського пропагандиста Володимира Соловйова, а його дружина диктатора Володимира Путіна.
- Ультрас Динамо вимагали негайно позбутися форварда, а під час його дебюту лаву запасних закидали ватою.
- Після звинувачень у проросійських поглядах Бленуце звернувся до вболівальників столичного клубу. Він заявив про підтримку України та назвав помилковими свої репости. Згодом Владіслав зробив значний грошовий внесок на допомогу ЗСУ.
- За даними Transfermarkt, Владіслав Бленуце зіграв за Динамо вже 7 матчів, але не відзначився результативними діями. Наступний поєдинок "біло-сині" проведуть 23 жовтня проти турецького Самсунспора, з яким зустрінуться в рамках Ліги конференцій.