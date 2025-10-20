Румунський нападник Динамо Владіслав Бленуце нещодавно фінансово допоміг Збройним силам України. Благодійність легіонера "біло-синіх" відмітило командування Повітряних сил ЗСУ.

Форвард Динамо Владіслав Бленуце отримав подяку від Повітряних сил ЗСУ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Владіслава Бленуце.

Як Бленуце отримав особисту подяку від ЗСУ?

Новачку Динамо подякували за підтримку Сил оборони України, які боронять незалежність нашої держави. Офіційний лист підписав генерал-майор Віктор Плесний.

"Подяка Бленуце Владіславу за особистий внесок і підтримку територіальної оборони частин Командування Повітряних сил Збройних сил України під час супротиву агресії російської федерації та боротьби за суверенність, незалежність і соборність України.

Від щирого серця Бажаємо Вам мирного неба, міцного здоров'я, благополуччя, родинного тепла, невичерпної енергії у подальшому втіленні в життя всіх Ваших прагнень та задумів.

Своєю чергою ми запевняємо Вас, що віддамо всі свої сили та вміння для захисту суверенітету та територіальної цілісності України", – йдеться у подяці Повітряних сил ЗСУ.

Подяка Бленцуце від ПС ЗСУ / фото з інстаграму футболіста

Нагадаємо, що 14 жовтня Владіслав Бленуце пожертвував 700 тисяч гривень на потреби Збройних сил України.

