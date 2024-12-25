У першій частині чемпіонату УПЛ бразильський захисник Жан Педросо був одним з найкращих гравців Карпат. Крім того, 20-річний футболіст має українське коріння, пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт Карпат.

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Бразильський українець у Карпатах

Про це на підсумковій пресконференції розповів головний тренер "левів" Владислав Лупашко.

"Жан Педросо? Як на мене, він є гравцем з унікальним профайлом для світового футболу. Він сильний у фізичному плані, має хороші швидкісні якості, спокійний на м’ячі й, попри те, що його робоча нога права, виконує якісну роботу обома ногами. Такого гравця шукають для себе багато клубів по всьому світу.

Мені дуже важко оцінити його у грошовому еквіваленті. Можу запевнити, що Жан має великі перспективи і я б хотів, щоб у нашій команді було якомога більше таких виконавців. До слова, Жан має українське коріння. Його пращури були українцями", – розповів Лупашко.

Що відомо про Жана Педросо