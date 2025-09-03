У Миколаєві футболіст відправив суддю в нокаут: відео шаленого удару
- Матч між аматорськими командами Шевченкове та Варварівка/Рятівник в Миколаєві був перерваний.
- Гравець Шевченкового вдарив суддю в обличчя через незгоду з його рішенням.
- Арбітру надавали медичну допомогу.
Матч аматорських команд з Миколаївської області не був дограний через гучний скандал. Гравець вирішив не погодитися із рішенням судді та вдарив його в обличчя.
Аматорський футбол в України продовжує розвиватися своїм ходом. Втім і у ньому вистачає дивних та подекуди скандальних ситуацій, повідомляє 24 Канал.
До теми Як Зінченко відбив дівчину у друга та поцілував її у прямому ефірі: історія кохання із Владою
Що сталось у Миколаєві?
Одна з таких відбулась у неділю, 31 серпня, в Миколаєві. Матч літньої першості АФМО з футболу між командами Шевченкове та Варварівка/Рятівник був перерваний на 82-й хвилині.
Гравець Шевченкового під номером 12 вирішив висловити своє незадоволення діями судді Анатолія Ширського. Він вдарив арбітра по обличчю та на швидкості зніс його з ніг.
Як футболіст "вирубив" суддю в Миколаєві: дивитися відео
Ба більше, коли той впав на газон, футболіст ще й ударив його по голові. Поєдинок було зупинено, а судді знадобилася медична допомога. Зрештою рефері вдалось підвестись, але матч вирішили не догравати.
Читайте також Мудрика покарали за перевищення швидкості: скільки коштує його розкішний автомобіль
Доля результату гри та футболіста-агресора поки невідома. Приводом для бійки був спірний епізод у штрафному майданчику команди Варварівка/Рятівник.
Суддя вирішив не призначати пенальті, коли гравець Шевченкового впав у майданчику, ймовірно, від контакту із воротарем суперника. Очікується, що гравця пожиттєво відсторонять від футболу.