У Білорусі до лав війська забрали футболіста національної збірної. Як повідомив польський портал Meczyki, його можуть відправити на воєнні збори.
Що саме сталось у ФК Іслоч?
Мова йде про 22-річного захисника клубу Іслоч Івана Тихомирова. Зазначається, що кілька днів тому спортсмена призвали до армії.
Спочатку ця подія не викликала ніяких побоювань у клубі, адже там розраховували, що Тихомиров прибуде до військової частини, пройде медогляд та повернеться у команду. Але насправді сталось інакше. Відомо, що футболіста одразу відправили проходити строкову військову службу.
У клубі зазначили, що наразі не знають, де він перебуває, але побоюються – Тихомирова можуть відправити на навчання.
Польські журналісти зазначають, що у клубі висловили шок від цієї події, оскільки футболіст є гравцем білоруської збірної.
За інформацією Transfermarkt, Тихомиров у березні дебютував у збірній. Він вийшов на поле у двох матчах проти Кіпру (1:0) та Вірменії (2:1). У матчі проти кіпріотів гол 22-річного захисника став єдиним у матчі.
Подію пропагандистським ЗМІ прокоментував нападник Іслочі Володимир Хващинський.
Щиро кажучи, всі були шоковані. Думали, що він з’їздить до військкомату, відмітиться, владнає формальності – і повернеться. Усе виглядало так, ніби жодних проблем не виникне. Тим більше йдеться про гравця національної збірної. Здавалося, що такі питання можна якось врегулювати – через федерацію, можливо, знайти рішення чи домовитися про відстрочку,
– сказав Хващинський.
Зазначимо, що сезон у білоруській лізі уже розпочався. Після семи турів Іслоч з міста, яка представляє Мінську область, йде на дев’ятому місці серед 16 команд.
Чи ставалось щось подібне з білоруськими футболістами раніше?
Армійська служба є популярним видом погроз професійним спортсменам у цій країні.
Зокрема колишній футболіст київського Динамо Ілля Шкурін у 2020 році підтримав протести проти диктаторського режиму у Білорусі. Торік у листопаді він розповів, що на батьківщині його намагаються призвати на службу.
Наразі спортсмен грає у польському клубі ГКС Катовіце та не бере участі матчах національної збірної.
Що ще відбувається у білоруському спорті?
- У вівторок, 12 травня, стало відомо, що з Білорусі зняли обмеження на участь у змаганнях з сучасного п’ятиборства.
- Цьому передували рекомендації Міжнародного олімпійського комітету. Кілька днів тому у МОК дозволили відновлювати атлетів з Білорусі у повноцінному статусі та навіть проводити змагання на території цієї країни.