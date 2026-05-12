В Беларуси в ряды войска забрали футболиста национальной сборной. Как сообщил польский портал Meczyki, его могут отправить на военные сборы.

Что именно произошло в ФК Ислочь?

Речь идет о 22-летнем защитнике клуба Ислочь Иване Тихомирове. Отмечается, что несколько дней назад спортсмена призвали в армию.

Сначала это событие не вызвало никаких опасений в клубе, ведь там рассчитывали, что Тихомиров прибудет в воинскую часть, пройдет медосмотр и вернется в команду. Но на самом деле произошло иначе. Известно, что футболиста сразу отправили проходить срочную военную службу.

В клубе отметили, что пока не знают, где он находится, но опасаются – Тихомирова могут отправить на обучение.

Польские журналисты отмечают, что в клубе выразили шок от этого события, поскольку футболист является игроком белорусской сборной.

По информации Transfermarkt, Тихомиров в марте дебютировал в сборной. Он вышел на поле в двух матчах против Кипра (1:0) и Армении (2:1). В матче против киприотов гол 22-летнего защитника стал единственным в матче.

Событие пропагандистским СМИ прокомментировал нападающий Ислочи Владимир Хващинский.

Честно говоря, все были шокированы. Думали, что он съездит в военкомат, отметится, уладит формальности – и вернется. Все выглядело так, будто никаких проблем не возникнет. Тем более речь идет об игроке национальной сборной. Казалось, что такие вопросы можно как-то урегулировать – через федерацию, возможно, найти решение или договориться об отсрочке,

– сказал Хващинский.

Отметим, что сезон в белорусской лиге уже начался. После семи туров Ислочь из города, которая представляет Минскую область, идет на девятом месте среди 16 команд.

Происходило ли что-то подобное с белорусскими футболистами раньше?

Армейская служба является популярным видом угроз профессиональным спортсменам в этой стране.

В частности бывший футболист киевского Динамо Илья Шкурин в 2020 году поддержал протесты против диктаторского режима в Беларуси. В ноябре прошлого года он рассказал, что на родине его пытаются призвать на службу.

Сейчас спортсмен играет в польском клубе ГКС Катовице и не участвует в матчах национальной сборной.

