Во вторник, 12 мая, стало известно, что с белорусских атлетов сняли ограничения на участие в соревнованиях по современному пятиборью. Соответствующее заявление опубликовал официальный сайт Международной федерации современного пятиборья.

Что предшествовало такому решению?

Отмена санкций, в отношении белорусских атлетов состоялась не внезапно. Это произошло на фоне недавнего решения Международного олимпийского комитета. На днях там рекомендовали федерациям по различным видам спорта восстановить Беларусь в полноценном статусе, но оставили решение за самими организациями.

По информации UIPM, наши соседи получат полноправный статус в июне, когда состоится этап Кубка мира в Будапеште. Тогда же им вернут возможность представлять Беларусь как участникам стартов в индивидуальной, и в командной программе.

В мае они еще будут стартовать как "нейтральные" атлеты. Заметим, что своей национальной символики они не будут иметь во время соревнований в рамках Кубка мира, которые вскоре состоятся в болгарском городе Пазарджик.

Как на рекомендации МОК реагируют другие спортивные субъекты?

После публикации заявления МОК с собственной позицией выступил Национальный олимпийский комитет Украины. В НОК выразили решительное осуждение такого решения и назвали его таким, "которое противоречит фундаментальным принципам справедливости, ответственности и олимпийских ценностей".

Раскритиковал позицию МОК и глава Министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный. В комментарии для 24 Канала он отметил, что это решение является абсурдным, поскольку нецелесообразно разделять санкции на "политические" и "спортивные".

Прокомментировали олимпийские рекомендации также и в легкой атлетике. Президент организации World Athletics Себастьян Коу заявил, что санкции в отношении белорусских спортсменов остаются в силе, пока не будет реального прогресса в мирных переговорах.

