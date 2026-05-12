"Думали, питання можна врегулювати": гравця збірної Білорусі забрали до армії у розпал сезону

У білоруському футболі відбулась неприємна для місцевих спортсменів подія, яка принесла кадрові незручності одному з клубів тамтешнього чемпіонату. Вона промовисто характеризує режим Лукашенка.

У Білорусі до лав війська забрали футболіста національної збірної. Як повідомив польський портал Meczyki, його можуть відправити на воєнні збори.

Що саме сталось у ФК Іслоч?

Мова йде про 22-річного захисника клубу Іслоч Івана Тихомирова. Зазначається, що кілька днів тому спортсмена призвали до армії.

Спочатку ця подія не викликала ніяких побоювань у клубі, адже там розраховували, що Тихомиров прибуде до військової частини, пройде медогляд та повернеться у команду. Але насправді сталось інакше. Відомо, що футболіста одразу відправили проходити строкову військову службу.

У клубі зазначили, що наразі не знають, де він перебуває, але побоюються – Тихомирова можуть відправити на навчання.

Польські журналісти зазначають, що у клубі висловили шок від цієї події, оскільки футболіст є гравцем білоруської збірної.

За інформацією Transfermarkt, Тихомиров у березні дебютував у збірній. Він вийшов на поле у двох матчах проти Кіпру (1:0) та Вірменії (2:1). У матчі проти кіпріотів гол 22-річного захисника став єдиним у матчі.

Подію пропагандистським ЗМІ прокоментував нападник Іслочі Володимир Хващинський.

Щиро кажучи, всі були шоковані. Думали, що він з’їздить до військкомату, відмітиться, владнає формальності – і повернеться. Усе виглядало так, ніби жодних проблем не виникне. Тим більше йдеться про гравця національної збірної. Здавалося, що такі питання можна якось врегулювати – через федерацію, можливо, знайти рішення чи домовитися про відстрочку,

– сказав Хващинський.

Зазначимо, що сезон у білоруській лізі уже розпочався. Після семи турів Іслоч з міста, яка представляє Мінську область, йде на дев’ятому місці серед 16 команд.

Чи ставалось щось подібне з білоруськими футболістами раніше?

Армійська служба є популярним видом погроз професійним спортсменам у цій країні.

Зокрема колишній футболіст київського Динамо Ілля Шкурін у 2020 році підтримав протести проти диктаторського режиму у Білорусі. Торік у листопаді він розповів, що на батьківщині його намагаються призвати на службу.

Наразі спортсмен грає у польському клубі ГКС Катовіце та не бере участі матчах національної збірної.

