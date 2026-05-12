Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
Sport News 24 Футбол "Думали, питання можна врегулювати": гравця збірної Білорусі забрали до армії у розпал сезону
12 травня, 18:00
3
Оновлено - 18:01, 12 травня

"Думали, питання можна врегулювати": гравця збірної Білорусі забрали до армії у розпал сезону

Олександр Щербатих
Основні тези
  • Футболіста збірної Білорусі Івана Тихомирова призвали до армії, і він був відправлений на строкову військову службу, що стало несподіванкою для його клубу Іслоч.
  • Армійська служба використовується як інструмент тиску на білоруських спортсменів, раніше подібна ситуація сталася з Іллею Шкуріним, який підтримав протести проти режиму Лукашенка.
Слухати новину 01:08 хв

У білоруському футболі відбулась неприємна для місцевих спортсменів подія, яка принесла кадрові незручності одному з клубів тамтешнього чемпіонату. Вона промовисто характеризує режим Лукашенка.

У Білорусі до лав війська забрали футболіста національної збірної. Як повідомив польський портал Meczyki, його можуть відправити на воєнні збори. 

До теми ЗСУ ліквідували на фронті футболіста-зрадника з Луганщини 

Що саме сталось у ФК Іслоч? 

Мова йде про 22-річного захисника клубу Іслоч Івана Тихомирова. Зазначається, що кілька днів тому спортсмена призвали до армії. 

Спочатку ця подія не викликала ніяких побоювань у клубі, адже там розраховували, що Тихомиров прибуде до військової частини, пройде медогляд та повернеться у команду. Але насправді сталось інакше. Відомо, що футболіста одразу відправили проходити строкову військову службу. 

У клубі зазначили, що наразі не знають, де він перебуває, але побоюються – Тихомирова можуть відправити на навчання. 

Польські журналісти зазначають, що у клубі висловили шок від цієї події, оскільки футболіст є гравцем білоруської збірної. 

За інформацією Transfermarkt, Тихомиров у березні дебютував у збірній. Він вийшов на поле у двох матчах проти Кіпру (1:0) та Вірменії (2:1). У матчі проти кіпріотів гол 22-річного захисника став єдиним у матчі. 

Подію пропагандистським ЗМІ прокоментував нападник Іслочі Володимир Хващинський. 

Щиро кажучи, всі були шоковані. Думали, що він з’їздить до військкомату, відмітиться, владнає формальності – і повернеться. Усе виглядало так, ніби жодних проблем не виникне. Тим більше йдеться про гравця національної збірної. Здавалося, що такі питання можна якось врегулювати – через федерацію, можливо, знайти рішення чи домовитися про відстрочку, 
– сказав Хващинський. 

Зазначимо, що сезон у білоруській лізі уже розпочався. Після семи турів Іслоч з міста, яка представляє Мінську область, йде на дев’ятому місці серед 16 команд. 

Чи ставалось щось подібне з білоруськими футболістами раніше? 

Армійська служба є популярним видом погроз професійним спортсменам у цій країні. 

Зокрема колишній футболіст київського Динамо Ілля Шкурін у 2020 році підтримав протести проти диктаторського режиму у Білорусі. Торік у листопаді він розповів, що на батьківщині його намагаються призвати на службу. 

Наразі спортсмен грає у польському клубі ГКС Катовіце та не бере участі матчах національної збірної. 

Що ще відбувається у білоруському спорті? 

Пов'язані теми:

Футбол