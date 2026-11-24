Футболісти Динамо після перемоги над Оболонню вирушили на боксерський вечір у Палаці спорту. Серед гостей помітили одразу трьох гравців киян.

Незвичайним продовженням футбольного вікенду для динамівців став поєдинок Дениса Берінчика проти Бовара Ханакова, повідомляє Спорт 24. Боксери змагалися в особливий для столичного клубу день – 22 листопада президенту Динамо Ігорю Суркісу виповнилося 68 років.

Хто з футболістів Динамо прийшов на бій Берінчика

На трибунах Палацу спорту помітили півзахисника Володимира Бражка, захисника Тараса Михавка та вінгера Назарія Волошина. Останній відвідав спортивне шоу разом зі своєю дружиною.

Компанію футболістам склали численні шанувальники боксу, які прийшли подивитися на протистояння українського боксера та представника кулачних боїв.

Для Берінчика цей поєдинок став черговою можливістю продемонструвати свою майстерність. Українець зустрівся з Боваром Ханаковим і зрештою здобув перемогу одностайним рішенням суддів.

Який подарунок Динамо зробило Суркісу на день народження

До походу на боксерське шоу динамівці провели матч 13-го туру Української Прем'єр-ліги. У неділю, 22 листопада, команда Мацея Кендзьорека здолала Оболонь із рахунком 4:2.

Перемога стала своєрідним подарунком президенту клубу Ігорю Суркісу, який саме цього дня святкував день народження. Польський наставник навіть присвятив успіх керівнику Динамо, окремо привітавши його з особистим святом.

Наразі кияни мають у своєму активі 26 очок і посідають третє місце в турнірній таблиці УПЛ. Наступний матч Динамо проведе в суботу, 28 листопада, проти одеського Чорноморця.