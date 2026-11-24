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Необычным продолжением футбольного уик-энда для "динамовцев" стал поединок Дениса Беринчика против Бовара Ханакова, сообщает "Спорт 24". Боксеры состязались в особый для столичного клуба день – 22 ноября президенту Динамо Игорю Суркису исполнилось 68 лет.

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Кто из футболистов Динамо пришел на бой Беринчика

На трибунах Дворца спорта заметили полузащитника Владимира Бражка, защитника Тараса Михавка и вингера Назария Волошина. Последний посетил спортивное шоу вместе со своей женой.

Компанию футболистам составили многочисленные поклонники бокса, которые пришли посмотреть на противостояние украинского боксера и представителя кулачных боев.

Для Беринчика этот поединок стал очередной возможностью продемонстрировать свое мастерство. Украинец встретился с Боваром Ханаковым и в итоге одержал победу единогласным решением судей.

Какой подарок Динамо преподнесло Суркису на день рождения

Перед походом на боксерское шоу "динамовцы" провели матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги. В воскресенье, 22 ноября, команда Мацея Кендзьорека обыграла "Оболонь" со счетом 4:2.

Победа стала своеобразным подарком президенту клуба Игорю Суркису, который именно в этот день отмечал день рождения. Польский наставник даже посвятил успех руководителю Динамо, отдельно поздравив его с личным праздником.

На данный момент киевляне имеют в своем активе 26 очков и занимают третье место в турнирной таблице УПЛ. Следующий матч Динамо проведет в субботу, 28 ноября, против одесского Черноморца.