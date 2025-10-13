Українські футболісти доволі часто виступали в Росії перед вторгненням ворога в нашу країну. Клуби "з-за поребрика" приваблювали гравців хорошими контрактами з чималою зарплатнею.

Деякі футболісти навіть залишилися в Росії після 24 лютого 2022 року. 24 канал розповідає про те, хто з відомих українських гравців виступав за клуби країни-агресора та де вони зараз.

Сергій Ребров

Ребров в Рубіні / Фото Getty Images

Сергій Ребров у 2005 році повернувся в Динамо з англійського Вест Хема. У першому ж сезоні українського форварда визнали найкращим гравцем київського клубу. Згодом його призначили капітаном.

Потім Ребров чимало часу проводив на лаві запасних Динамо. А згодом з'явилися чутки можливий перехід футболіста в київський Арсенал. Проте у січні 2008 року Юрій Сьомін очолив "біло-синіх" та відновив кар'єру нападника.

Президент Динамо Ігор Суркіс навіть говорив про продовження контракту з Ребровим. Проте через певний час футболіст перейшов в казанський Рубін. Російський клуб пообіцяв нападнику стабільний ігровий час та солідну зарплату – приблизно 1 мільйон євро.

Як Ребров показав себе у Рубіні? За даними Transfermarkt, Сергій Ребров зіграв за Рубін у 33 матчах в усіх турнірах, ставши чемпіоном Росії у 2008 та 2009 роках. На рахунку форварда п'ять забитих м'ячів, а також одна результативна передача.

Як повідомляє "Чемпіон", Сергій Ребров розповідав про період своєї футбольної кар'єри в Рубіні.

Раніше я бігав приблизно у два рази менше – зараз рухаюся набагато інтенсивніше. А недавно дивився якусь передачу, і почув досить цікаву думку про гру Реброва і Сємака. Мовляв, ці люди відрізняються підвищеною самовіддачею, бо приїхали до Казані не через гроші, а для того, щоб виправдати надії наставників, довівши, що їх рано списують з рахунків і в такому віці можна демонструвати хороший футбол,

– розповідав Ребров.

Професійну кар'єру футболіст завершив у 2009 році, провівши лише один сезон у російському клубі. Зараз Сергій Станіславович працює головним тренером збірної України.

Максим Калиниченко

Калиниченко у Спартаку / Фото росЗМІ

Максим Калиниченко був зіркою Дніпра та одним з найперспективніших футболістів України. У 2000 році український півзахисник приєднався до московського Спартака – сума трансферу склала приблизно 2 мільйони доларів.

В одному з інтерв'ю Калиниченко пояснив, своє рішення перейти в російський клуб. Півзахисник заявив, що: "Перейти в Спартак – це шанс зіграти в Лізі чемпіонів та боротися за титули".

Калиниченко у першому сезоні провів мало матчів, але у наступній кампанії почав отримувати більше ігрової практики. Футболіст став улюбленцем московської публіки.

Всього Максим Калиниченко зіграв за Спартак 145 матчів та забив 15 голів, а також виграв Кубок Росії, окрім того, у московському клубі з 2005 по 2007 роки ставав срібним призером місцевого чемпіонату.

У 2008 році футболіст повернувся в Дніпро, а через три роки перейшов в Таврію, де завершив кар'єру. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Калиниченко покинув Росію, де працював у Спартаку. Зараз він проживає за кордоном.

Владислав Ващук

Ващук у Спартаку / Фото росЗМІ

Владислав Ващук у 2003 році покинув київське Динамо та перейшов у московський Спартак. В інтерв'ю Футбол 24 колишній український футболіст розповів про перехід в російський клуб.

Ващук розповів, що тоді у нього була травма хрестоподібної зв'язки, а також у нього завершувався контракт з Динамо. Ексфутболіст зазначив, що Ігор Суркіс дав йому зрозуміти, що він не потрібен киянам.

Перехід Ващука з Динамо в Спартак викликав резонанс серед спільноти українських вболівальників. Оскільки київський та московський клуб були запеклими ворогами протягом тривалого часу.

Колишній захисник зізнався, що у нього не було інших варіантів, окрім переходу у Спартак. Проте після того, як Ващук пішов з Динамо, він дізнався, що його хотіли підписати Монако та дортмундська Боруссія.

Розумів, що якщо не піду в Спартак, у Києві зігнию, кар’єра на тому буде завершена. У Москві знав Єгора Тітова, Діму Парфьонова. Мені організували зустріч із власником клубу Андрієм Червиченком. Під час розмови узгодили умови контракту. У порівнянні з тим, що пропонував Ігор Михайлович, вони були набагато кращими,

– розповів Ващук.

Після Спартака Ващук перейшов в Чорноморець, звідки повернувся в Динамо. У 2008 році приєднався до Львова, а через рік вдруге перейшов в одеський клуб. Свою кар'єру він завершив у Волині в 2011 році.

У 2023 році Владислав Ващук приєднався до лав Національної гвардії України. Військову службу колишній футболіст проходить у медичній роті "Буревій". У 2025 році отримав звання лейтенанта.

Анатолій Тимощук

Тимощук в Зеніті / Фото росЗМІ

Анатолій Тимощук взимку 2007 року приєднався до Зеніта з Санкт-Петербурга. Клуб, який спонсорує "Газпром" заплатив донецькому Шахтарю за футболіста приблизно 20 мільйонів доларів.

У тому ж сезоні Зеніт виграв чемпіонат Росії, а Тимощука визнали найкращим гравцем РПЛ. З 2009 по 2013 рік півзахисник пограв у мюнхенській Баварії, звідки повернувся в петербурзький клуб.

У 2016 році Анатолій Тимощук завершив футбольну кар'єру у Кайраті з Казахстану. У 2017 році він став асистентом головного тренера Мірчі Луческу у Зеніті.

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Тимощук залишився в Росії та замовчує жахливі злочини кремлівської влади проти України. Ба більше, у 2025 році отримав підозру від Київської міської прокуратури у пособництві державі-агресору.

Тимощук з футболкою, яку продали на аукціоні / Фото росЗМІ

У вересні 2024 року відбувся аукціон після благодійного матчу, де футболку з підписом Тимощука було продано за 700 тисяч рублів. Пізніше кошти відправили 106 розвідувальному батальйону російської армії.

Згодом Тимощук намагався виправдатися за свій злочин. Колишній футболіст виступив з цинічною заявою щодо благодійного аукціону, який відбувся минулого року.

"З перших днів будь-якого тиску клуб надав мені всіляку підтримку. Особливо це цінно, коли відбуваються такі парадоксальні процеси, де мене намагаються звинуватити особисто в тому, що всі команди світу роблять на постійній основі, передаючи екіпіровку у всілякі благодійні проєкти. Ми, як одна сім'я, всі працюємо на один результат, довгі роки захищаємо честь і гідність клубу, а також інтереси футболу в усьому світі", – сказав Тимощук.

Євген Селезньов

Селезньов у Кубані / Фото росЗМІ

Євген Селезньов виступав за Дніпро з 2012 по 2016 рік. У цей період клуб спіткали фінансові проблеми, які згодом призвели його до банкрутства.

Футболісти довгий час не отримували зарплату, а згодом покинули клуб після того, як його перевели у нижчі дивізіони. Серед них і Євген Селезньов, перед яким клуб мав велику заборгованість.

У 2016 році Селезньов вирушив в Росію, де приєднався до місцевої Кубані. У клубі з Краснодара український форвард провів всього 9 матчів та відзначився трьома голами.

У 2023 році Євген Селезньов в інтерв'ю для SportArena поділився спогадами про перехід в Кубань. Колишній український футболіст зізнався, що це було його помилкою.

Я дуже шкодую про той період кар'єри в Росії. Мабуть, це одне залишилося, що мене мучить. Як я міг зробити так. Потім дізнався, що за 2 – 3 дні до закриття трансферного вікна президент Спортінга свій приватний літак надсилав за мною. Мені лише потім показали листування, а тоді не сказали про це,

– розповів Селезньов.

Відзначимо, що у тому ж 2016 році Євген Селезньов повернувся в Шахтар. Зараз колишній український футболіст виступає у складі дніпровського Армата з медіаліги.

Нещодавно Селезньов потрапив у мовний скандал, посперечавшись з 16-річним блогером. Блогер Renepro почав дорікати колишньому футболісту за російську мову під час матчу медіаліги.

Олександр Зінченко

Зінченко в Уфі / Фото росЗМІ

Олександр Зінченко є вихованцем академії донецького Шахтаря. Проте у дорослу команду "гірників" український футболіст не зміг пробитися та перебрався в Росію.

Зінченко з 2015 по 2016 рік виступав у місцевій Уфі. Згодом футболіст перейшов в Манчестер Сіті.

Відзначимо, що в Уфі хотіли, щоб Зінченко отримав російське громадянство та грав за збірну Росії. Тоді вже колишній очільник УАФ Андрій Павелко попросив, щоб Михайло Фоменко дав футболісту зіграти декілька хвилин за збірну України в офіційному матчі.

Тоді Фоменко випустив Зінченка у матчі з Іспанією у відборі на Євро-2016. Від цього моменту, за правилами УЄФА, Олександр більше не міг представляти будь-яку іншу національну команду.

У своїй автобіографії "Вірити" Олександр Зінченко розповів про те, чому вирішив виступати за Росію. Футболіст заявив, що в нього не було вибору, адже Шахтар блокував його переходи в українські клуби.

Шахтар був надто могутнім у цьому плані. Жоден клуб не міг протистояти їм. Це було нереально. Я був немов пташка в клітці в Україні, у пастці без виходу. Мені довелось залишити Україну,

– йдеться в автобіографії Зінченка "Вірити".

Наразі Олександр Зінченко продовжує виступати в Англійській Прем'єр-лізі. Він виступає за Ноттінгем Форест, куди перейшов з Арсенала у сезоні 2025/2026 на правах оренди.

Андрій Гусін

Андрій Гусін / Фото Динамо Київ

Андрій Гусін наприкінці своєї кар'єри відправився в Росію. У 2005 році футболіст збірної України приєднався до Крильєв Совєтов, де зіграв у 39 матчах та відзначився дев'ятьма голами.

У 2007 році Гусін перейшов в інший російський клуб. Півзахисник приєднався до Сатурна, де зіграв всього у 13 матчах, а потім завершив футбольну кар'єру, повісивши бутси на цвях.

Восени 2014 року Андрій Гусін трагічно загинув на автодромі "Чайка" у Києві, адже не впорався з керуванням та розбився на мотоциклі. Поховали його на Байковому кладовищі.

Ярослав Ракіцький

Ракіцький в Зеніті / Фото росЗМІ

Ярослав Ракіцький з 2006 по 2019 роки виступав за Шахтар. У 2019 році український футболіст вирушив в Росію, де приєднався до пітерського Зеніта.

У російському клубі Ракіцький грав до 2022 року, звідки потім перейшов в Адану Демірспор, після того, як Росія вторглася в Україну. Футболіст одразу покинув ворожу країну і чітко заявив про свою позицію щодо війни.

"Футбол – моя робота і справа всього мого життя. І в Росії я робив лише те, що грав у футбол. А коли почалася повномасштабна війна 24 лютого 2022 року, то я того ж дня вирішив розірвати контракт і повернутися до України. Цей вчинок і є моєю відповіддю. Ніхто не міг уявити такого масштабу агресії, що росіяни тисячами вбиватимуть українців, руйнуватимуть наші міста. Якби я знав, що так буде, то ніколи б не поїхав грати до Росії", – висловився Ракіцький.

Один сезон Ярослав провів у Туреччині. У 2023 році футболіст повернувся в рідний Шахтар.

Даріо Срна в інтерв'ю ютуб-каналу "ТаТоТаке" розповів, чому Ярослав Ракіцький перейшов у Зеніт. Спортивний директор Шахтаря назвав, що однією з причин було ставлення головного тренера Паулу Фонсеки до футболіста.

Ракіцький перейшов у Зеніт через Фонсеку. Він не грав у нього від самого початку, а тримати у себе гравця, на якого не розраховує тренер і який отримує великі гроші – це безглуздо,

– розповів Срна.

Зараз Ярослав Ракіцький проживає в Україні. Колишній футболіст Шахтаря та збірної виступає у Першій лізі, захищаючи "кольори" одеського Чорноморця.

Артем Мілевський

Мілевський в Тосно / Фото росЗМІ

Артем Мілевський довгий період кар'єри виступав за київське Динамо. Проте у 2013 році нападник покинув "біло-синіх", адже у нього завершився контракт, а також був конфлікт з Олегом Блохіним, головним тренером київського клубу.

Футболіст порушував режим, зухвало ставився до тренувань. Після Динамо у кар'єрі Мілевського була чимала кількість клубів – він пограв у Хорватії, Білорусі, Румунії, Угорщині та Туреччині.

Проте у 2016 році Мілевський вирушив в Росію, де приєднався до Тосно. У місцевому клубі український нападник зіграв лише у 17 матчах та не відзначився гольовими діями, а у 2017 році перейшов в Динамо-Берестя з Білорусі.

Артем Мілевський завершив кар'єру у 2021 році. Зараз колишній футболіст Динамо та збірної України виступає за команду Ignis з медіаліги.

Олександр Алієв

Алієв в Локомотиві / Фото росЗМІ

Олександр Алієв виступав за Динамо, але згодом в Динамо у нього стався конфлікт з головним тренером Валерієм Газзаєвим, який тиснув на футболіста.

У результаті Олександр Алієв перебрався в Локомотив на правах оренди, де він зіграв 25 матчів та забив 14 голів. Проте після відставки тренера Газзаєва футболіст повернувся в Динамо.

У 2014 році Алієв вдруге вирушив в Росію. Футболіст Динамо приєднався до Анжі з Махачкали, де провів 22 матчі та забив 3 голи. У 2015 році він повернувся в Україну, перейшовши в Рух, який тоді виступав в аматорській лізі.

Футбольну кар'єру Алієв завершив у 2018 році. Зараз Олександр виступає за клуб з української медіаліги під назвою Ignis. Нещодавно колишній футболіст отримав вирок від суду за те, що кермував транспортним засобом у нетверезому стані.