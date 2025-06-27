Від ультраса Динамо до Карпат: відомі футбольні фанати, яких вбила Росія

Величезна кількість представників фанатських футбольних рухів приєднались до лав нашої армії ще із 2014 року. Вони проміняли уболівальницький сектор стадіонів на виритий окоп.

Із кожного українського футбольного клубу є хоча б одна людина, яка обороняла чи продовжувала обороняти рідну країну від безжального ворога. Географія футбольних фанів, які захищали країну чи продовжують це робити, просто неймовірна, повідомляє 24 Канал.

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Полеглі футбольні уболівальники

На жаль, далеко не усі уболівальники повернулись чи зможуть знову повболівати за рідну команду. Не одна сотня фанатів поклала своє життя за мирне небо над Україною. Розповімо про декількох із представників фанатського руху, які загинули на війні проти Росії.

Олег "Риба" Рибальченко

Одним із найвідоміших фанів, який більше не буде підтримувати команду із сектора, є Олег "Риба" Рибальченко. Олег був представником руху "White Boys Club" та із 2011-го поповнив лави фанатського сектору київського Динамо, коли ще був студентом.



Олег Рибальченко / Фото WBC Ультрас Динамо

Попри це все із самого малечку проявляв любов до улюбленої гри мільйонів. Рибальченко мріяв стати професійним футболістом, якби не бронхіальна астма. Із ранніх років разом із батьком, який вперше привів його на стадіон, уболівав за місцеву команду у Черкасах. Також батько та син їздили у Київ на ігри національної збірної.



Олег Рибальченко разом із батьком на стадіоні / Фото з Трибуни Героїв

Із 2014-го року взяв до рук зброю. Брав участь у боях у селі Піски та місті Щастя. Після 24 лютого 2022 року "Риба" повернувся до служби, вступивши до лав "УВО", яку формували добровольці. Захищав столицю Україну, а згодом воював на пекельному Бахмутському напрямку. Життя уболівальника київського клубу обірвалось 21 грудня 2022 року. Олег Рибальченко загинув під час боїв за Бахмут від влучання ворожої цілі.

Назарій "Грінка" Гринцевич

Один із наймолодших захисників Маріуполя. Свій 19-й день народження Назарій відсвяткував безпосередньо на бойових позиціях. "Грінка" став відомий не через свою любов до футболу, а фразою, яка розлетілась усією країною: "Що б не було у вас, любіть маму, їжте кашу і любіть Україну". Ці слова не лише закарбувались у пам'яті українців, а й стали мотивуючими для багатьох юнаків та дівчат, які стали на захист рідної країни.



Назарій "Грінка" Гринцевич / Фото з інстаграму загиблого воїна

Якщо ж повернутись до його любові до футболу, то Гринцевич вперше прийшов на фанатський сектор вінницької Ниви у віці 14 років, разом зі шкільним другом Євгеном. Назарій був відданим уболівальником, намагаючись не пропускати поєдинків команди. "Грінка" навіть потрапив до молодіжного складу колективу "Sportowia".

Попри свою любов до футболу Назарій був великим патріотом своєї країни. Ще із ранніх років запевняв, що у віці 18 років обов'язково поповнить лави української армії, якщо у країні буде війна, як і сталось. Хлопець був частиною "Азову" (в артилерійському дивізіоні), а згодом був парамедиком. Був у ворожому полоні, звідки повернувся у вересні 2022-го.

Навіть після повернення із полону Назарій не зміг бути далеко від побратимів. На жаль, ворог забрав життя відданого сина України 6 травня 2024 року. "Грінка" загинув поблизу населеного пункту Григорівка (Донецька область). Прощання із загиблим Героєм відбулось на футбольному стадіоні вінницької Ниви, де він провів чимало своїх чудових років.

Богдан "Бодя Пірат" Кріль

Богдан Кріль – один із лідерів фанатського сектора львівських Карпат. У 2006-му році Богдан вперше прийшов на сектор "левів". Активного фаната одразу помітили лідери колективу "Pride". Окрім домашніх матчів "зелено-білих" Богдан намагався підтримувати команду на виїзних поєдинках.



Богдан Кріль / Фото із сайту Трибуна Героїв

Фанат львівського клубу був частиною полку "Азов" та брав участь у боях за Маріуполь. Ворог забрав життя Богдана Кріля 8 травня 2022-го року під час бомбардування "Азовсталі". Посмертно нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

На прощання із Героєм прийшло чимало уболівальників Карпат. Фанат на прізвисько "Хрусталь" пригадував, що вже із першої зустрічі із Богданом на секторі, було одразу помітно, що хлопець виділявся своєю відважністю та безстрашністю.

Боді на той момент виповнилося 13 чи 14 років, він вважався лідером "молодіжки". Богдан був справжнім патріотом, організував багато футбольних заходів. Для усіх фанатів Бодя "Пірат" завжди буде нашим братом,

– сказав фанат Карпат.

Богдан Кріль є одним із багатьох фанів Карпат, які загинули на війні проти Росії. На початку лютого поточного року стало відомо про загибель ще одного уболівальника "левів" Олега Хомицького.

Олег "Ювелір" Сапаленко

Олег "Ювелір" Сапаленко – представник фанатського руху харківського Металіста. Уродженець Харкова доєднався до фанатського кола "жовто-синіх" у 2011-му та був учасником колективу ШИЗО.



Олег "Ювелір" Сапаленко / Фото з сайту Трибуна Героїв

Був активним учасником подій Революції Гідності в Харкові, а у 2015-му отримав диплом ювеліра. Тому зрозуміло, звідки пішло його прізвисько. Із 2016-го Сапаленко захищав рідну землю. Тому початок повномасштабної війни зустріч в армії, де був розвідником-снайпером другої категорії парашутно-десантного батальйону. Згодом перевівся до відомого підрозділу "KRAKEN".

Життя Олега "Ювеліра" Сапаленка обірвалось 24 червня 2022 року, коли він разом із побратимами виконувати бойові завдання на Харківському напрямку.

У вересні минулого року на одному із будинків у Харкові з'явився мурал із зображенням полеглого воїна.

Мурал із зображенням Олега Сапаленка / Фото з інстаграму place_kh

Олександр "Патріот" Керницький

Вже із самого народження життя Олександра не могло не бути пов'язане із футболом та рідним одеським Чорноморцем. Адже Олександр Керницький був сином колишнього директора "моряків", тому "Патріот" брав активно участь не лише в уболівальницькому плані, а й працював юрисконсультом в одеському клубі. Пропрацював на цій посаді у клубі понад 10 років.



Олександр "Патріот" Керницький / Фото Трибуна Героїв

Після 24 лютого 2022 року фанат одеситів став на захист країни. "Патріот" захищав Україну від Росії у складі місцевої 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу. Боронив Миколаїв.

29 березня 2022 року ворог забрав життя "Патріота" та декількох його побратимів поблизу села Олександрівка, що у Херсонській області. Прощання із Олександром відбулось поблизу стадіону Чорноморця. Віддати шану прийшло чимало представників фанатського руху "чорно-синіх".

Перед матчем УПЛ Чорноморець – ЛНЗ одеський клуб вшанував пам'ять усіх своїх полеглих фанатів. Перший символічний удар у матчі завдав Сергій Керницький, син "Патріота".

Син "Патріот" зробив символічний удар у матчі Чорноморець – ЛНЗ / Фото Трибуна Героїв

Єгор "Бір" Біркун

Ще одним відданим футбольним фаном, який більше ніколи не прийде на сектор, є Єгор "Бір" Біркун. Хлопець був представником руху криворізького Кривбаса, який ще із 2014-го активно цікавився потраплянням до армії.



Єгор "Бір" Біркун / Фото із інстаграму спортсмена

У 2017-му поповнив лави полку "Азов". Після служби повернувся до рідного Кривого Рогу, де продовжив свою спортивну кар'єру зі змішаних єдиноборств. Єгор мав захищати честь України на березневому чемпіонаті світу з ММА GAMMA-2022, але замість цього від ворога захищав Маріуполь.

22 березня Єгор Біркун загинув від кульового поранення, яке отримав, коли біг на допомогу товаришу. Символічно, що вже наступного дня (23 березня) стартував чемпіонат світу з ММА, де повинен був змагатись "Бір".

І це лише маленька частинка тих футбольних фанатів, які полягли за свободу України!

Зверніть увагу! В Україні є благодійний фонд "Трибуна Героїв", який створили фанати. Цей Фонд створений для того, аби систематично підтримувати сім'ї загиблих на війні футбольних уболівальників та усіх причетних до навколофутбольної спільноти.

На українських стадіонах під час матчів можна побачити чимало плакатів із зображенням полеглих футбольних фанів, які загинули на війні проти Росії. Також родичі Героїв чи інші військові, які повернулись живими із передової, часто роблять перший символічний удар у поєдинках УПЛ та нижчих ліг.

Також перед стартом футбольних матчів лунає гімн України, а усі учасники та уболівальники поєдинків вшановують пам'ять про загиблих воїнів хвилиною мовчання!