Вперше за 46 років: Париж гарантував собі місце у елітному дивізіоні Франції

У п'ятницю, 2 травня, відбулись матчі 33-го туру французької Ліги 2 сезону-2024/2025. В одному з них Мартіг приймав столичний ФК Париж.

Протистояння завершилось нічиєю з рахунком 1:1. Таким чином паризький клуб гарантував собі місце в елітному дивізіоні Франції, повідомляє 24 канал.

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Париж вийшов у Лігу 1

За тур до кінця Париж зумів вийти у французьку Лігу 1. Парижани мають у своєму активі 66 очок, що робить їх недосяжними до Меца, який битиметься за місце в еліті у стикових матчах, набравши 62 пункти.

Париж святкує вихід у Лігу 1: дивіться відео

Востаннє у Лізі 1 Париж грав у сезоні 1978/1979. Після чого клуб зі столиці Франції пережив велику кризу, втративши професійний статус у 1983 році.

Тільки у 2015 році Париж зміг повернутися у професійний футбол. Власники клубу мають намір закріпитись в еліті французького футболу та потрапити у єврокубки.

У наступній кампанії Париж гратиме на стадіоні "Стад Жан-Буен", замість "Шарлеті". Арена знаходиться за декілька метрів від "Парк де Пренс", де грає інший столичний клуб ПСЖ.

Стадіони Парижа та ПСЖ / Фото УЄФА

Тепер вперше за 35 років у вищому дивізіоні Франції виступатимуть два клуби з Парижа. До цього два клуби зі столиці грали у Лізі 1 у 1990 році, коли з еліти вилетів місцевий Расінг.