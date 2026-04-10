Ф'юрі – Махмудов: де дивитися бій "Циганського короля" з росіянином

11 квітня Тайсон Ф'юрі повертається в ринг після свого вже п'ятого оголошення про завершення кар'єри. Британець вирішив обрати суперником представника країни-агресора Арсланбека Махмудова.

Поєдинок відбудеться у Лондоні на арені футбольного клубу Тоттенгем. 24 Канал розповідає, як бій за участю колишнього чемпіона світу у хевівейті можна подивитися в Україні.

Хто транслюватиме бій Ф'юрі – Махмудов?

Офіційним транслятором вечора боксу в Україні та по всьому світу є стримінговий сервіс Netflix.

Застосунок платформи доступний на мобільних пристроях, смарт-телевізорах та комп'ютерах.

Вартість підписки на Netflix залежить від умов тарифного плану. Найдешевший варіант з рекламою в Україні коштує 5 євро. Стандарт з якістю відео Full HD – 7,5 євро. Преміум з 4К та можливістю перегляду одразу на чотирьох пристроях – 10 євро.

Що відомо про поєдинок Ф'юрі і Махмудова?