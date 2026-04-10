Ф'юрі – Махмудов: де дивитися бій "Циганського короля" з росіянином
- Тайсон Ф'юрі б'ється з Арсланбеком Махмудовим на арені футбольного клубу Тоттенгем у Лондоні.
- Бій транслює Netflix, з вартістю підписки, що варіює від 5 до 10 євро залежно від тарифного плану.
11 квітня Тайсон Ф'юрі повертається в ринг після свого вже п'ятого оголошення про завершення кар'єри. Британець вирішив обрати суперником представника країни-агресора Арсланбека Махмудова.
Поєдинок відбудеться у Лондоні на арені футбольного клубу Тоттенгем. 24 Канал розповідає, як бій за участю колишнього чемпіона світу у хевівейті можна подивитися в Україні.
Хто транслюватиме бій Ф'юрі – Махмудов?
Офіційним транслятором вечора боксу в Україні та по всьому світу є стримінговий сервіс Netflix.
Застосунок платформи доступний на мобільних пристроях, смарт-телевізорах та комп'ютерах.
Вартість підписки на Netflix залежить від умов тарифного плану. Найдешевший варіант з рекламою в Україні коштує 5 євро. Стандарт з якістю відео Full HD – 7,5 євро. Преміум з 4К та можливістю перегляду одразу на чотирьох пристроях – 10 євро.
Що відомо про поєдинок Ф'юрі і Махмудова?
- За даними BoxRec, Махмудов провів на профі-ринзі 23 бої, виграв 21 з них. Останній раз виходив проти Девіда Аллена і здобув перемогу одностайним рішенням суддів.
- Останні два бої в кар'єрі Тайсона Ф'юрі – це поразки від Олександра Усика. До цього британець виграв 34 поєдинки і був чемпіоном світу за версіями IBF і IBO, WBC і WBO.
- Головна подія вечора очікується не раніше 23:45 за київським часом.