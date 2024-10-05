У травні 2024 року Олександр Усик завдав першої поразки досі непереможеному британцю Тайсону Ф'юрі. Проте "Циганський король" не вважає українця найскладнішим опонентом у кар'єрі.

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Вайлдер – боксер, якого дуже важко перемогти

На думку 36-річного британця, найважче йому було у трилогії проти Деонтея Вайлдера. Пихатий Ф'юрі кілька разів побував у нокдаунах та був близьким до поразки.

"Найскладнішим опонентом у кар'єрі я назву Вайлдера. Ще нещодавно, коли він був у своїй найкращій формі, це був боксер, якого дуже важко перемогти.

Неймовірний панчер, динаміт, одна помилка – і це кінець. У будь-якому раунді – у першому раунді або останньому. І його титул WBC, який я забрав, я його дуже давно хотів", – сказав Ф'юрі.

Трилогія Ф'юрі – Вайлдер