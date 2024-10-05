У травні 2024 року Олександр Усик завдав першої поразки досі непереможеному британцю Тайсону Ф'юрі. Проте "Циганський король" не вважає українця найскладнішим опонентом у кар'єрі.
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Вайлдер – боксер, якого дуже важко перемогти
На думку 36-річного британця, найважче йому було у трилогії проти Деонтея Вайлдера. Пихатий Ф'юрі кілька разів побував у нокдаунах та був близьким до поразки.
"Найскладнішим опонентом у кар'єрі я назву Вайлдера. Ще нещодавно, коли він був у своїй найкращій формі, це був боксер, якого дуже важко перемогти.
Неймовірний панчер, динаміт, одна помилка – і це кінець. У будь-якому раунді – у першому раунді або останньому. І його титул WBC, який я забрав, я його дуже давно хотів", – сказав Ф'юрі.
Трилогія Ф'юрі – Вайлдер
- Нагадаємо, що у першій битві Ф'юрі – Вайлдер було зафіксовано нічию. "Бронзовий бомбардувальник" двічі відправив у нокдаун "Циганського короля" – у 9 та 12 раундах. Проте судді поділили очки, зафіксувавши нічию.
- У другому поєдинку Тайсон переміг Вайлдера у 7-му раунді технічним нокаутом, завдавши першої поразки Деонтею та забравши пояс WBC.
- Останній бій трилогії відбувся у жовтні 2021 року. "Циганський король" захистив титул, нокаутувавши Вайлдера в 11 раунді.