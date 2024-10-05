3 жовтня колишній чемпіон світу у надважкій вазі розповів про те, що український боксер не відчув усього гніву британця у першому двобої. Окрім цього, Ф'юрі у грубій формі відправив Усика та його команду якнайдалі.

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Відповідь Клімаса на слова Ф'юрі

Менеджер Олександра Усика опублікував допис у відповідь на слова британського боксера. "Циганський король" заявив, що в українця був шанс все завершити, але він цим не скористався.

Зі слів британця: "Н***й Усика, н***й Клімаса, н***й Красюка. І якщо ти разом з Усиком, то н***й тебе. "Циганський король" йде за тобою. 21 грудня, я проти всього світу.

Егіс Клімас прокоментував нецензурне висловлювання ексчемпіона світу у хевівейті. Менеджер Олександра Усика порівняв британського боксера із російським диктатором Володимиром Путіним.

Звучить як Путін – якщо ти не зі мною, то йди н***й, то це означає, що ти проти мене. Друже, сам туди йди,

– написав Клімас.

Нагадаємо, що Олександр Усик також відреагував на висловлювання Тайсона Ф'юрі. Український боксер з іронією прокоментував погрози британця.

Найголовніша та найочікуваніша подія року, а саме реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня. Місце проведення поєдинку незмінне – Ер Ріяд, столиця Саудівської Аравії.