У ніч з 18 на 19 травня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів. Однак британський супертяж зажадав реваншу.

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Що подарує Ф'юрі за перемогу Усика

У разі своєї поразки, британець готовий відмовитися від обкладинки делюкс-версії гри Undisputed на користь українця.

Це фантастика, але знаєте що я зроблю? Якщо я не виграю цього реваншу, я відмовлюся від цієї обкладинки і віддам її Усику. Ось що я зроблю. Я відмовлюся від цього права та віддам Олександру Великому,

– заявив Тайсон Ф'юрі.

Однак британець впевнений у своїй перемозі і вважає, що збереже право на цю обкладинку. А якщо він програє, то не заслуговує на неї.

Варто зазначити. Тайсон Ф'юрі наразі є обличчям обкладинки гри Undisputed делюкс-версії для PlayStation.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня.