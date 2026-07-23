Тайсон Ф’юрі вважає, що тріо інших боксерів надважкої ваги (понад 90,72 кілограма) несправедливо володіють поясами чемпіона світу. Про це він сказав для ESPN.

Слова Тайсона Ф’юрі

Британська зірка боксу мав на увазі Даніеля Дюбуа, Агіта Кабаєла та Мурата Гассієва, які у різний час отримали титули після того, як Олександр Усик відмовився від них.

Ф’юрі вважає, що жодного з цих боксерів неможливо назвати більш статусним ніж він.

Як можна порівнювати цих хлопців зі мною, який бився з легендами боксу й перемагав їх у боротьбі за титули? У них немає нічого з того, що я хочу. У них немає грошей. Я вже мав усі пояси. У них немає нічого, чого я хочу. Імена… Хто взагалі знає цих людей?,

– сказав Тайсон.

Зазначимо, що уже завтра, 24 липня, Ф’юрі проведе 39 професійний поєдинок у кар’єрі. У Таїланді він зійдеться з 46-річним поляком Маріушем Вахом. Цей бій не транслюватимуть у прямому ефірі.

Що потім для Тайсона Ф’юрі

Наприкінці 2026-го він має зійтись у бою з Ентоні Джошуа. Їх протистояння поки не обросло усіма деталями. Навіть Тайсон зізнається, що лише припускає, хто буде відповідальним за промотування "битви за Британію".

Він зазначив, що вважав там Дейну Вайта, але насправді ним може стати президент США Дональд Трамп.