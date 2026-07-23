Дональд Трамп є давнім шанувальником змішаних бойових мистецтв і тісно спілкується з очільником UFC Дейною Вайтом, який останнім часом все активніше залучений не лише до MMA, але й до боксу. Тайсон переконує, що республіканець може особисто стати промоутером його дуелі з "Ей-Джеєм", пише 24 Канал.

Що відомо про бій Ф'юрі – Джошуа

Епічне протистояння, яке має відбутися наприкінці 2026 року, поки не обросло усіма деталями. Навіть Тайсон зізнається, що лише припускає, хто буде відповідальним за промотування "битви за Британію".

Ф'юрі в інтерв'ю The Stomping Ground розповів, що головним промоутером мав бути Дейна Вайт. Але потім, як стало відомо "Циганському королю", ініціатива перейшла до самого Дональда Трампа.

Втім довіряти чуткам, які десь узяв колишній чемпіон світу, поки складно. Сам Тайсон додає, що організацією довгоочікуваного бою з Джошуа "займають всі, кому не ліньки, навіть колишні кікбоксери".

Водночас промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн стверджував, що Дейна Вайт точно не матиме стосунку до промоушену бою його підопічного з Ф'юрі.

Як Трамп втручається у спорт

Президент США любить використовувати спортивні змагання для власного піару. Свій 80-ий день народження він зустрів проведенням турніру UFC просто на галявині Білого дому, присвятивши подію 250-річчю з дня проголошення незалежності США.

Також Трамп активно залучався до подій, пов'язаних із чемпіонатом світу з футболу, і відвідав фінал, після якого знову незґрабно поводився на церемонії нагородження – іспанцям довелося вирізати його з фото святкування.

До боксу Трамп, схоже, теж не байдужий: не так давно він приймав у Білому домі українського ексчемпіона світу за усіма версіями у хевівейті Олександра Усика.