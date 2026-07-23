Дональд Трамп – давний поклонник смешанных боевых искусств и поддерживает тесные отношения с главой UFC Дейной Уайтом, который в последнее время все активнее участвует не только в ММА, но и в боксе. Тайсон утверждает, что республиканец может лично выступить промоутером его поединка с "Эй-Джеем", пишет 24 Канал.

Что известно о бое Фьюри – Джошуа

Эпическое противостояние, которое должно состояться в конце 2026 года, пока не обрело всех деталей. Даже Тайсон признается, что лишь предполагает, кто будет отвечать за промоушн "битвы за Британию".

Фьюри в интервью The Stomping Ground рассказал, что главным промоутером должен был стать Дейна Уайт. Но затем, как стало известно "Цыганскому королю", инициатива перешла к самому Дональду Трампу.

Впрочем, доверять слухам, которые откуда-то почерпнул бывший чемпион мира, пока сложно. Сам Тайсон добавляет, что организацией долгожданного боя с Джошуа "занимаются все, кому не лень, даже бывшие кикбоксеры".

В то же время промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн утверждал, что Дэйн Уайт точно не будет иметь отношения к промоушену боя его подопечного с Фьюри.

Как Трамп вмешивается в спорт

Президент США любит использовать спортивные соревнования для собственного пиара. Свой 80-й день рождения он отметил проведением турнира UFC прямо на лужайке Белого дома, посвятив это событие 250-летию провозглашения независимости США.

Также Трамп активно участвовал в событиях, связанных с чемпионатом мира по футболу, и посетил финал, после которого вновь неуклюже вел себя на церемонии награждения – испанцам пришлось вырезать его из фото празднования.

К боксу Трамп, похоже, тоже неравнодушен: не так давно он принимал в Белом доме украинского экс-чемпиона мира по всем версиям в супертяжелом весе Александра Усика.