"Циганський король" зійдеться із польським спортсменом Маріушем Вахом. Подія відбудеться вдень 24 липня о 13:30 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Як Ф'юрі повернувся в бокс

На початку 2026 року Тайсон черговий раз повернувся в ринг після виходу на пенсію. Перед цим його останніми боями були два чемпіонські поєдинки проти Олександра Усика у 2024-му.

Тоді українець двічі переміг Ф'юрі за рішенням суддів та забрав у нього чемпіонський пояс WBC у надважкій вазі. Після цього "Циганський король" відпочивав майже півтора роки.

Проте у квітні цього року британець знову вийшов на ринг проти росіянина Арсланбека Махмудова. Бій прогнозовано завершився перемогою Ф'юрі, проте лише за рішенням суддів.

Це був перший крок Тайсона назустріч омріяній зустрічі із Ентоні Джошуа. Тепер же бій проти Ваха має стати останньою перепоною для битви двох топових британців.

Що відомо про Маріуша Ваха

Тим паче, що 46-річний ветеран Маріуш Вах виглядає відверто прохідним для Тайсона. Поляк програв третину своїх боїв (13 з 39-ти), в тому числі всі найваливіші.

У 2012 році Вах програв Володимиру Кличку, а у березні цього року не зміг здолати іншого нашого земляка Віктора Вихриста. Бій пройде у Таїланді на "Max Muay Thai Stadium" у місті Паттая.

Переможець отримає спеціальний гуманітарний пояс WBC Metta. Крім того, доходи від бою будуть передані тайській благодійній організації "Father Ray Foundation".

Вона займається опікою сиріт, безхатьків та дітей з інвалідністю. Цікаво, що трансляція поєдинку не запланована. Хайлайти бою будуть показані в третьому сезоні серіалу "Вдома у Ф'юрі", який виходить на платформі Netflix.