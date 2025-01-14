Все через пограбування: менеджер Ф'юрі назвав причину завершення кар'єри

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі повісив боксерські рукавички на цвях. "Циганський король" вирішив відпочити від спорту.

Епатажний Тайсон Ф'юрі зумів усіх здивувати, оголосивши у понеділок про завершення кар'єри. Його заява застукала зненацька фахівців та любителів боксу, пише 24 Канал.

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Ф'юрі подобалося бути чемпіоном

Генеральний менеджер промоутерської компанії Top Rank Бред Джейкобс прокоментував несподіване завершення кар'єри свого клієнта. На думку фахівця, "Циганський король" образився через результат реваншу з Усиком.

"Лише Тайсон знає причини. Як я це розумію, він подумав, що його пограбували у поєдинку з Усиком. Ф'юрі подобалося бути чемпіоном, а тепер він перестав ним бути.

Ймовірно, він не бачив шляхів повернення титулів. Бокс – жорстокий спорт. Він достатньо довго був у боксі і заслужив піти тоді, коли хоче", – зазначив Джейкобс.

Зазначимо, що у реванші судді одноголосно віддали перемогу Олександру Усику. Однак Ф'юрі не погодився з таким рішенням.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі втретє оголосив про завершення кар'єри. Топ-зірка хевівейту щоразу повертався на ринг, коли на горизонті з'являлася пропозиція на великий бій.

Цілком ймовірно, що вже за кілька місяців "Циганський король" оголосить про камбек. Тим більше, що його очікує поєдинок проти Ентоні Джошуа, про який мріють не лише фанати боксу. Тайсон сам неодноразово заявляв, що готовий битися з Ей-Джеєм навіть на пенсії.