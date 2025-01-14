Эпатажный Тайсон Фьюри сумел всех удивить, объявив в понедельник о завершении карьеры. Его заявление застало врасплох специалистов и любителей бокса, пишет 24 Канал.

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Фьюри нравилось быть чемпионом

Генеральный менеджер промоутерской компании Top Rank Брэд Джейкобс прокомментировал неожиданное завершение карьеры своего клиента. По мнению специалиста, "Цыганский король" обиделся из-за результата реванша с Усиком.

"Только Тайсон знает причины. Как я это понимаю, он подумал, что его ограбили в поединке с Усиком. Фьюри нравилось быть чемпионом, а теперь он перестал им быть.

Вероятно, он не видел путей возвращения титулов. Бокс – жестокий спорт. Он достаточно долго был в боксе и заслужил уйти тогда, когда хочет", – отметил Джейкобс.

Отметим, что в реванше судьи единогласно отдали победу Александру Усику. Однако Фьюри не согласился с таким решением.

Напомним, что Тайсон Фьюри в третий раз объявил о завершении карьеры. Топ-звезда хевивейта каждый раз возвращался на ринг, когда на горизонте появлялось предложение на большой бой.

Вполне вероятно, что уже через несколько месяцев "Цыганский король" объявит о камбэке. Тем более, что его ожидает поединок против Энтони Джошуа, о котором мечтают не только фанаты бокса. Тайсон сам неоднократно заявлял, что готов драться с Эй-Джеем даже на пенсии.