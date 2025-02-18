Свою оцінку трансферній політиці "синіх" дав колишній форвард збірної Англії Габріель Агбонлахор. Він негативно висловився про селекцію Челсі, адже вона не допомогла лондонцям значно покращити свої результати.

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Різка критика

Легенда Астон Вілли назвав цілий перелік футболістів, які не відповідають амбіціям Челсі. До нього потрапив й український вінгер Михайло Мудрик, повідомляє 24 Канал із посиланням на Metro.

"Подивіться на деяких гравців, за яких вони заплатили великі гроші, а вони просто не грають. Нету не намагався тримати свого гравця в матчі проти Брайтона. Він прийшов за великими грошима. Мадуеке може грати добре одного тижня, а наступного – погано. Над Фернандесом знущаються в півзахисті. Чесно кажучи, бракує лідерства та якості.

Це страшно, скільки грошей вони витратили дарма. Бадьяшіль коштував 35 мільйонів фунтів, але ми не бачили, як він грає. Підписання Мудрика було катастрофою. Енцо, Нету та Нкунку були дорогими. Вони витратили 45 мільйонів фунтів на Фелікса, а потім віддали його в оренду. Подивіться, скільки грошей вони викинули на вітер", – заявив Агбонлахор.

Довідка. Протягом останніх трьох сезонів Челсі витратив майже півтора мільярда євро на трансфери. Одним з найдорожчих підписань став Михайло Мудрик, за якого віддали 70 мільйонів євро, а ще 30 прописані у вигляді бонусів.

Нагадаємо, що українець грає за "синіх" з січня 2023 року. За цей час він провів 73 матчі на клубному рівні, у яких забив 10 голів та віддав 9 асистів.

Наразі Михайло відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест. Він очікує на результат проби "B", яка може довести помилку першого тесту. В гіршому випадку Мудрику загрожує дискваліфікація з максимальним терміном до чотирьох років.