Свою оценку трансферной политике "синих" дал бывший форвард сборной Англии Габриэль Агбонлахор. Он негативно высказался о селекции Челси, ведь она не помогла лондонцам значительно улучшить свои результаты.

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Резкая критика

Легенда Астон Виллы назвал целый перечень футболистов, которые не соответствуют амбициям Челси. В него попал и украинский вингер Михаил Мудрик, сообщает 24 Канал со ссылкой на Metro.

"Посмотрите на некоторых игроков, за которых они заплатили большие деньги, а они просто не играют. Нету не пытался держать своего игрока в матче против Брайтона. Он пришел за большими деньгами. Мадуэке может играть хорошо одну неделю, а на следующей – плохо. Над Фернандесом издеваются в полузащите. Честно говоря, не хватает лидерства и качества.

Это страшно, сколько денег они потратили зря. Бадьяшиль стоил 35 миллионов фунтов, но мы не видели, как он играет. Подписание Мудрика было катастрофой. Энцо, Нету и Нкунку были дорогими. Они потратили 45 миллионов фунтов на Феликса, а затем отдали его в аренду. Посмотрите, сколько денег они выбросили на ветер", – заявил Агбонлахор.

Справка. В течение последних трех сезонов Челси потратил почти полтора миллиарда евро на трансферы. Одним из самых дорогих подписаний стал Михаил Мудрик, за которого отдали 70 миллионов евро, а еще 30 прописаны в виде бонусов.

Напомним, что украинец играет за "синих" с января 2023 года. За это время он провел 73 матча на клубном уровне, в которых забил 10 голов и отдал 9 ассистов.

Сейчас Михаил отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста. Он ожидает результат пробы "B", которая может доказать ошибку первого теста. В худшем случае Мудрику грозит дисквалификация с максимальным сроком до четырех лет.