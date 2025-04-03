Ключовий гравець Арсенала вибув перед важливим матчем проти Реала у Лізі чемпіонів

У вівторок, 1 квітня, відбувся 30-й тур Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025. В одному з матчів Арсенал зіграв проти Фулхема.

Лондонське дербі завершилось перемогою Арсенала з рахунком 2:1. Проте один з гравців "канонірів" отримав важку травму, повідомляє 24 канал із посиланням на офіційний сайт клубу.

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Травма Габріеля

Габріель Магальянс отримав важку травму під час матчу Арсенал – Фулхем у 30-му турі Англійської Прем'єр-ліги-2024/2025. Захисника "канонірів" було замінено у середині першої половини гри.

З початку було не було відомо, наскільки серйозне пошкодження у Габріеля. Згодом у лондонському клубі повідомили, що бразильському захиснику потрібна операція.

Центрбек Арсенала пошкодив підколінне сухожилля. Таким чином Габріель не зіграє до кінця сезону. "Каноніри" зазнали серйозної втрати перед першим матчем проти Реала у чвертьфіналі Ліги чемпіонів-2024/2025.

До слова. Перший матч між Арсеналом та Реалом відбудеться 8 квітня о 22:00 за київським часом. Місце проведення гри домашній стадіон "канонірів" – Емірейтс.

У поточній кампанії Габріель Магальянс зіграв у 42 матчах за Арсенал в офіційних турнірах. На рахунку бразильського захисника "канонірів" три результативні передачі.