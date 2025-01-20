Динамо має 0 очок в Лізі Європи та достроковий виліт: чи є шанси у киян проти Галатасарая

Київський клуб виявився неготовим до ігор Ліги Європи. Динамо програло усі матчі в цьому турнірі та є андердогом у бою проти чемпіона Туреччини.

Київське Динамо готується до матчу 7 туру Ліги Європи 2024-2025. У вівторок, 21 січня, підопічні Олександра Шовковського зіграють на виїзді із Галатасараєм, повідомляє 24 Канал. Початок зустрічі – о 17:30 за київським часом.

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Гра за престиж

"Біло-сині" непогано стартували в єврокубках, пройшовши Партизан та Рейнджерс у кваліфікації Ліги чемпіонів. Проте подальші виступи киян стали відвертим розчаруванням.

На останній стадії відбору ЛЧ Динамо поступилось Зальцбургу (0:2, 1:1). А в Лізі Європи підопічні Шовковського взагалі не набрали жодного балу у перших шести матчах.

Тож недивно, що за два тури до фінішу кияни втратили будь-які шанси на прохід у плей-оф. У січні команда Шовковського гратиме суто за престиж та очки в таблицю коефіцієнтів УЄФА.

Перший суперник буде вкрай непростим. Галатасарай має потужний склад та є однією з найкращих команд Ліги конференцій. "Леви" ще не програли жодного матчу (по три перемоги та нічиї) і йдуть на шостій сходинці у загальній таблиці.

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Саме тому Галатасарай вважається явним фаворитом у звітній зустрічі. Коефіцієнт на перемогу стамбульців становить всього 1,23, тоді як Динамо – аж 12,50. Нічия ж оцінюється у 6,80.

При цьому експерти впевнені у великій результативності матчу. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,42, тоді як на ТМ2,5 – 2,87. Втім голи в основному очікують саме від турків, адже ймовірність бодай одного м'яча Динамо становить 1,86.

Відзначимо, що Динамо та Галатасарай не проводили жодного офіційного матчу між собою. Втім кияни вже встигли провести 26 ігор проти турецьких клубів. Перевага на боці "біло-синіх" – 13 перемог, 6 нічиїх та 7 поразок.