Тренер Галатасарая висловився про Динамо перед очним протистоянням у Лізі Європи

У вівторок, 21 січня, відбудеться перший матч Ліги Європи у 2025 році. У ньому Галатасарай зустрічатиметься з київським Динамо.

Гра відбудеться у Стамбулі на "Алі Самі Єн". Напередодні цієї зустрічі відбулася пресконференція за участі головного тренера господарів Окана Бурука.

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Що сказав Бурук

Наставник Галатасарая поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі. Він з повагою висловився про Динамо, заявивши, що їх провальні виступи в Лізі Європи не говорять про слабкість команди, повідомляє 24 Канал із посиланням на Spor News.

Становище київського клубу в Лізі Європи не повинно нас обманювати, вони є лідерами у своєму чемпіонаті. Вони ніколи не програвали. Є різниця з Лігою Європи, але вони не програвали у своїй лізі. Можу сказати, що наш суперник – сильна команда,

– сказав Бурук.

Також він розповів, які цілі Галатасарай ставить перед собою на турнір. Бурук заявив, що вони максимальні:

Наша головна мета – зіграти у фіналі в Сан-Мамесі. Ми мріємо про цю гру.

Зазначимо, що наразі Галатасарай посідає шосте місце в турнірній таблиці Ліги Європи, а Динамо – 36-те. Вони після шести турів мають 12 і 0 очок відповідно.

Довідка. Поєдинок Галатасарай – Динамо розпочнеться о 17:30 за київським часом. На сайті 24 Каналу буде доступна текстова трансляція.

Нагадаємо, що "біло-сині" втратили навіть теоретичні шанси на потрапляння до плей-оф Ліги Європи. Останній матч у турнірі кияни проведуть 30 січня проти латвійського клубу РФШ.