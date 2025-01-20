Тренер Галатасарая висловився про Динамо перед очним протистоянням у Лізі Європи
- Головний тренер Галатасарая Окан Бурук висловив повагу до київського Динамо, відзначивши їхню силу, попри результати в Лізі Європи.
- Бурук заявив, що головна мета Галатасарая – зіграти у фіналі в Сан-Мамесі, а наразі команда займає шосте місце в турнірній таблиці Ліги Європи.
- Матч Галатасарай – Динамо відбудеться 21 січня у Стамбулі на "Алі Самі Єн", і почнеться о 17:30 за київським часом.
У вівторок, 21 січня, відбудеться перший матч Ліги Європи у 2025 році. У ньому Галатасарай зустрічатиметься з київським Динамо.
Гра відбудеться у Стамбулі на "Алі Самі Єн". Напередодні цієї зустрічі відбулася пресконференція за участі головного тренера господарів Окана Бурука.
Читайте також Галатасарай – Динамо: де та коли дивитися матч Ліги Європи
Що сказав Бурук
Наставник Галатасарая поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі. Він з повагою висловився про Динамо, заявивши, що їх провальні виступи в Лізі Європи не говорять про слабкість команди, повідомляє 24 Канал із посиланням на Spor News.
Становище київського клубу в Лізі Європи не повинно нас обманювати, вони є лідерами у своєму чемпіонаті. Вони ніколи не програвали. Є різниця з Лігою Європи, але вони не програвали у своїй лізі. Можу сказати, що наш суперник – сильна команда,
– сказав Бурук.
Також він розповів, які цілі Галатасарай ставить перед собою на турнір. Бурук заявив, що вони максимальні:
Наша головна мета – зіграти у фіналі в Сан-Мамесі. Ми мріємо про цю гру.
Зазначимо, що наразі Галатасарай посідає шосте місце в турнірній таблиці Ліги Європи, а Динамо – 36-те. Вони після шести турів мають 12 і 0 очок відповідно.
Довідка. Поєдинок Галатасарай – Динамо розпочнеться о 17:30 за київським часом. На сайті 24 Каналу буде доступна текстова трансляція.
Нагадаємо, що "біло-сині" втратили навіть теоретичні шанси на потрапляння до плей-оф Ліги Європи. Останній матч у турнірі кияни проведуть 30 січня проти латвійського клубу РФШ.