Відомий турецький клуб націлився на трансфер Луніна

Галатасарай став головним претендентом на трансфер Андрія Луніна. Гравець шукає клуб, де зможе грати в основі.

Реал вже тривалий час роздумує над долею Андрія Луніна у команді. "Королівський клуб" вже готовий розглянути пропозиції щодо трансферу українського голкіпера.

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Хто хоче підписати Луніна

Галатасарай націлений на трансфер українського голкіпера, пише 24 канал з посиланням на Marca.

Кілька днів тому агент Луніна Жорже Мендеш зустрічався з керівництвом Реала та розповів їм про ситуацію з можливим переходом голкіпера в інший клуб. Португалець повідомив, що турецький клуб проявляє наполегливий інтерес, хоча якихось конкретних кроків поки що не робив.

Наразі Лунін шукає клуб, де зможе бути основним голкіпером, оскільки в Реалі він не має такої можливості.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Андрій Лунін зіграв 12 матчів, у яких пропустив 19 м'ячів та 4 рази відстояв "на нуль".

Відзначимо, що послугами українського голкіпера цікавляться також престижні клуби АПЛ.