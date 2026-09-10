"Нова тренерка змушує дівчат пахати": у Рівному замахнулися на медалі гандбольної Суперліги

Останні два сезони рівненські гандболістки завершували чемпіонат на четвертому місці. Тепер клуб із бурштинової столиці України всерйоз націлився піднятися на п'єдестал елітного дивізіону.

ГК Рівне серйозно оновив склад перед стартом нового сезону жіночої Суперліги. Президент клубу Юрій Ліпський в ексклюзивному коментарі 24 Каналу заявив, що цього разу команда ставить перед собою значно амбітніші завдання.

Нова тренерка та амбітне завдання

Однією з головних змін у міжсезоння стала поява нової тренерки. Команду очолила Наталія Пархоменко, яка раніше працювала з київським Спартаком та миколаївським Реалом.

Вперше у нас зібрався такий потужний колектив. До нас прийшла нова тренерка, з якою ми стали кращими у підготовці на 2–3 голови. У неї є свій підхід до команди, вона змушує дівчат пахати на тренуваннях. При цьому має свій підхід і поза тренуваннями, щоб усім було комфортно,

– розповів Юрій Ліпський.

Керівник клубу зазначив, що команда створює всі необхідні умови для гандболісток – від проживання та харчування до тренувального процесу. Відтак, у новому сезоні від рівнянок очікують потрапляння до трійки найкращих.



Юрій Ліпський спілкується з тренерками команди/ Фото автора

У Суперлізі знову виступатимуть шість команд: чинні чемпіонки – Галичанка зі Львова, київський Спартак, Реал із Миколаєва, Проскурів із Хмельницького, ужгородські Карпати та ГК Рівне.

Склад оновився наполовину

У міжсезоння до рівненського клубу приєдналися Любов Россоха та Катерина Садовнича. Обидві гандболістки виступали за збірну України U-19, яка стала чемпіонкою Європи у дивізіоні B, а нині отримують виклики до національної команди.

Ще одним новачком стала Христина Бабій, яка свого часу ставала чемпіонкою Болгарії.



Команда з Рівного підсилилася влітку/ Фото автора

Водночас команду залишили кілька досвідчених гандболісток. Зокрема, головна снайперка Інна Голярдик продовжила кар'єру в литовському Жальгірісі. Загалом склад Рівного змінився приблизно наполовину.

Клуб також веде переговори щодо підписання нової воротарки.

Роблять ставку на місцевих вихованок

Паралельно у Рівненській області розвивають дитячий гандбол. Зокрема, відділення цього виду спорту відкрили у Костополі, а гандбольні школи працюють і в інших населених пунктах області.

Це дозволить через 2–3 роки залучати місцевих дівчат до основної команди,

– сказав президент клубу.

Наразі у складі ГК Рівне лише дві тутешні гандболістки – Валерія Орешко та Дана Власова.



Кістяк гандбольного клубу Рівне складають дівчата віком 18-25 років/ Фото автора

За словами Юрія Ліпського, за фінансовими можливостями клуб є "твердим середняком" Суперліги та перебуває приблизно на рівні 3–4 місця серед команд чемпіонату.

Випрацювалася вертикаль, яка дозволяє ставити амбіційніші завдання. Хочемо нарешті здобути омріяні медалі Суперліги,

– резюмував Ліпський.

Новий сезон Рівне розпочне 13 та 14 вересня виїзними матчами проти чинних чемпіонок – Галичанки. Другий тур команда проведе вдома 19 та 20 вересня.