Дружина українського футболіста засвітилась у душі абсолютно оголеною
- Ганна Сидорчук, дружина футболіста Сергія Сидорчука, опублікувала відео з Мальдів.
- Фанати та дружини інших футболістів засипали Ганну компліментами під відео.
Ганна Сидорчук активно займається на соціальними мережами. Дружина Сергія Сидорчука, який грає за бельгійський Вестерло, відпочиває на Мальдівах.
Кохана українського футболіста опублікувала відео в інстаграмі, показавши свою ранкову рутину на острові. Дівчина зачарувала публіку своєю красою, повідомляє 24 канал.
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Розкішна Ганна Сидорчук
Відео, яким поділилась Ганна Сидорчук викликало фурор у соцмережах. На один з кадрів потрапив пікантний момент з душу, де дружина Сергія Сидорчука була абсолютно оголена.
Ганна Сидорчук показала ранкову рутину: дивіться відео
Фанати не змогли залишитись осторонь, засипавши Ганну купою компліментів під відео. Серед тих, хто написав приємні коментарі були дружини інших футболістів: Ганна Безус, Маргарита Рибалка та Ганна Кравець.
Коментарі під відео Ганни Сидорчук / Скриншот з інстаграму дівчини
Нагадаємо, що Сергій Сидорчук приєднався до Вестерло у 2023 році, покинувши Динамо, де провів 11 років. Український півзахисник підписав з бельгійським клубом контракт на 3 роки.
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