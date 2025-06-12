Дружина українського футболіста засвітилась у душі абсолютно оголеною

Ганна Сидорчук активно займається на соціальними мережами. Дружина Сергія Сидорчука, який грає за бельгійський Вестерло, відпочиває на Мальдівах.

Кохана українського футболіста опублікувала відео в інстаграмі, показавши свою ранкову рутину на острові. Дівчина зачарувала публіку своєю красою, повідомляє 24 канал.

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Розкішна Ганна Сидорчук

Відео, яким поділилась Ганна Сидорчук викликало фурор у соцмережах. На один з кадрів потрапив пікантний момент з душу, де дружина Сергія Сидорчука була абсолютно оголена.

Ганна Сидорчук показала ранкову рутину: дивіться відео

Фанати не змогли залишитись осторонь, засипавши Ганну купою компліментів під відео. Серед тих, хто написав приємні коментарі були дружини інших футболістів: Ганна Безус, Маргарита Рибалка та Ганна Кравець.

Коментарі під відео Ганни Сидорчук / Скриншот з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що Сергій Сидорчук приєднався до Вестерло у 2023 році, покинувши Динамо, де провів 11 років. Український півзахисник підписав з бельгійським клубом контракт на 3 роки.

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