Країна-агресор усіма методами намагається створити враження відсутності ізоляції зі сторони цивілізованого світу. Бутафорну картину паралельної реальності росіянам допомагають створити корисні ідіоти та любителі кривавих грошей.

Важко сказати, що саме спонукало американського шахіста Ганса Німанна відгукнутися на запрошення відвідати країну-терористку. Хай там що, але він став першим представником США, який приїхав на турнір в Росію після 2018 року, пише 24 Канал.

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Ще один любитель "русского міра"

21-річний гросмейстер візьме участь у турнірі "Аерофлот Опен", який з 2002 року проводять у Росії. Німанн вже прилетів до країни-агресорки. Американець у соціальній мережі Х встиг похизуватися фото на тлі храму Васілія Блаженного.

"Привіт з Москви", – підписав свою світлину черговий представник "спорту внє політікі".

Ганс Німанн на Червоній площі у Москві / фото з мережі Х шахіста

Зазначимо, що останнім американським шахістом, який грав на турнірі в Росії був Гата Камський. Уродженець Новокузнецька приїздив на болота у 2018 році. Віцечемпіон світу за версією ФІДЕ у 1989 році разом з батьком виїхав на постійне проживання до США.

Що відомо про скандального американця