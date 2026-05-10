Смерть перед Ель Класико: наставника Барселони спіткала страшна втрата перед матчем з Реалом

Sport News 24 Футбол
10 травня, 17:48
Микола Брежицький
Основні тези
  • Наставник Барселони Ганс-Дітер Флік пережив особисту трагедію – помер його батько перед матчем з Реалом.
  • Барселона підтримала Фліка, запланувавши хвилину мовчання, а Реал висловив співчуття через смерть.
У день вирішального Ель Класико Ганс-Дітер Флік пережив особисту трагедію – помер його батько. Попри нищівний удар, наставник Барселони все одно вирішив вивести команду на матч проти Реала.

За кілька годин до одного з найважливіших матчів сезону футбольний світ сколихнула трагічна звістка з табору каталонців. Клуб офіційно підтвердив смерть батька німецького фахівця, а суперник навіть публічно висловив співчуття, повідомляє Cadenaser.

Що відомо про трагедію?

Батько Фліка помер у ніч перед домашнім протистоянням із Реалом, у якому "блаугранас" можуть достроково оформити чемпіонство в Ла Лізі. У Барселоні одразу підтримали свого наставника, а перед грою запланували хвилину мовчання, тоді як футболісти мають вийти на поле з чорними пов'язками, йдеться у заяві клубу.

Флік ухвалив мужнє рішення попри горе

Попри важку сімейну втрату, 61-річний тренер не залишив команду в такий момент і вирішив бути на лаві під час Ель Класико. Це рішення викликало хвилю поваги у футбольному середовищі, адже Флік залишився поруч із командою у матчі, який міг визначити долю титулу.

У Реалі також відреагували на трагедію і виступили з офіційною заявою.

Реал глибоко шкодує про смерть батька Гансі Фліка. Клуб висловлює співчуття його родині та близьким. Спочивай з миром, – йдеться в повідомленні мадридців.

Нагадаємо, матч Барселона – Реал відбудеться 10 травня, о 22:00 за київським часом.

