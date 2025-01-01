В ніч на 22 грудня відбувся реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Українець переміг британця одноголосним рішенням суддів, пише 24 канал з посиланням на Boxing King Media.

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Девіс оцінив реванш боксерів

Він зазначив, що Ф'юрі покращився у порівнянні з першим поєдинком, але проблема була в тому, що Усик також.

Тайсон чудово провів табір, чудово провів бій, його кондиції для боксера з такою вагою – ідеальні. Усик просто був розумнішим,

– сказав Гарет Девіс.

Нагадаємо, що після реваншу Усик – Ф'юрі, український боксер може провести другий бій з Даніелем Дюбуа, а британець може зустрітися на рингу з Ентоні Джошуа, який у вересні 2024 року програв "Динаміту" нокаутом.