"Припиніть розділяти": легендарний шахіст звернувся до Макрона через страждання українців

Колишній чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров різко звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона. Спортсмен та суспільний діяч закликав політика до дій.

У понеділок, 28 вересня, російська армія обстріляла будівлю Національної академії наук України, у яку сталось влучання безпілотника. Гаррі Каспаров відповів президенту Франції, який висловив підтримку українському народу, пише 24 Канал.

Що сказав Каспаров Макрону про Україну

Французький лідер у соцмережі Х зазначив, що цей обстріл є "черговим проявом ворожої зневаги російського режиму до науки і правди", а також зазначив, що поділяє страждання жертв і їхніх родин.

Припиніть "розділяти страждання українців" і зробіть щось із цим,

– відповів Макрону Каспаров.

Зазначимо, що президент Академії наук України Анатолій Загородній 28 вересня повідомляв про двох загиблих у наслідок удару по будівлі.

Як на обстріл відреагував український спорт

Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера під час спілкування з пресою після нічиєю з Грузією у Лізі націй звернувся до українського народу.

У власному інстаграм-акаунті мер Києва, колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Віталій Кличко повідомив про наслідки російської атаки на українську столицю.

Нагадаємо, що Каспаров у лютому назвав колишнє та чинне керівництво Міжнародного олімпійського комітету "маріонетками Путіна" після заборони українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати у "шоломі пам'яті" на Олімпіаді-2026.