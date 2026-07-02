Вперше з 1996 року: Кейн переписав історію для збірної Англії

Збірна Англії ледь не створила головну сенсацію чемпіонату світу-2026, опинившись за крок від вильоту в 1/16 фіналу від команди ДР Конго. Підопічні Томаса Тухеля пропустили швидкий гол на 7-й хвилині поєдинку і тривалий час не могли зламати захист суперника.

Долю путівки до наступного раунду вирішив капітан команди Гаррі Кейн. Форвард Баварії оформив дубль у заключній 15-хвилинці матчу, переломив хід гри та вирвав для англійців перемогу, повідомляє 24 Канал.

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Що зробив Кейн у грі проти ДР Конго?

За інформацією аналітичної компанії Opta, цей успіх став історичним для збірної Англії. Лише вдруге в історії англійці змогли перемогти у матчі чемпіонату світу після того, як першими пропустили. Вперше це сталося ще 60 років тому у фіналі домашнього чемпіонату світу 1966 року проти Німеччини. Тоді Англія пропустила вже на 12-й хвилині, але зуміла переломити хід зустрічі й здобути титул у драматичному, суперечливому овертаймі.

Схожа ситуація виникла і в чвертьфіналі ЧС-1990 проти Камеруну, однак сценарій того поєдинку був іншим. Англійці відкрили рахунок, потім дозволили супернику двічі відзначитися, а згодом зуміли вирвати перемогу.

Чи продовжує збірна Англії свій шлях на ЧС-2026?

В 1/8 фіналу збірна Англії зустрінеться зі збірною Мексики – однією з країн-господарок чемпіонату світу. Матч відбудеться в понеділок, 6 липня, а стартовий свисток пролунає о 03:00 за київським часом.

У бомбардирських перегонах ЧС-2026 Кейн із п'ятьма забитими м'ячами ділить третє-четверте місце. Англійський форвард має чудову можливість вдруге у кар'єрі стати найкращим "голеадором" чемпіонату світу та здобути "Золоту бутсу". Вперше він отримав цю нагороду на Мундіалі 2018 року.