Шампанське та зіркові гості: Кейн відсвяткував "Золотий м’яч" у нічному клубі Лондона

Футболіст Баварії Гаррі Кейн гучно відсвяткував власне здобуття "Золотого м’яча". Англієць влаштував вечірку у рідному Лондоні.

Вперше за 70 років нагородження "Золотого м’яча" відбулося не в Парижі, а в Лондоні. Це значно полегшило завдання для головного героя вечора, розповідає 24 Канал.

Як Гаррі Кейн святкував здобуття "Золотого м’яча". Найкращий футболіст 2026 року вирушив з театру "Палладіум" у лондонський квартал Сохо, де святкував звитягу у нічному клубі.

На вечірці Кейн підіймав свій "Золотий м’яч", чарку і вітався з гостями під феєрверки з пляшками шампанського. Його супроводжували дружина Кейт, брат Чарлі, а також колишні партнери з "Тоттенгема" – Ерік Даєр, Бен Дейвіс і Метт Догерті,

– написали журналісти The Sun.

Джерело додало, що уже наступного ранку, 27 жовтня, 33-річний футболіст мав свіжий вигляд і активно спілкувався з пресою.

Святкування Гаррі Кейна: дивіться відео

Зазначимо, що наступний матч його Баварія проведе уже 28 жовтня о 21:45 за київським часом. Щоправда, невідомо, чи тренерський штаб використовуватиме зіркового футболіста у грі 1/16 фіналу Кубка Німеччини проти нижчолігового Магдебурга.

Що відомо про "Золотий м'яч-2026"

Побоювання Гарі Лінекера не справдились, і Кейн став першим за 45 років футболістом Баварії, якому вдалось виграти "Золотий м'яч". Минулого разу відповідною звитягою відзначився Карл-Гайнц Румменігге, який у 1981-му вдруге у кар'єрі виграв цей приз.

Після церемонії нагородження до переможця звернувся Андрій Шевченко.