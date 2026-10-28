Кейн не мав виграти "Золотий м'яч": у Франції шокували заявою про нападника

Зокрема, колишній хавбек Марселя, Арсенала, Ман Сіті та збірної Франції Самір Насрі в коментарі Foot Mercato висловив своє ставлення до перемоги британця. Він заявив, що за критеріями "Золотого м'яча" Кейн не мав здобути цей трофей.

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Що саме не сподобалось Насрі

Насрі заявив, що він категорично не згоден із перемогою Кейна. Його обурює той факт, що англієць виграв "Золотий м'яч" тільки завдяки голам.

Він навіть не найкращий гравець Бундесліги. Найкращий – Олісе. Він навіть не був найкращим гравцем збірної Англії на чемпіонаті світу– зазначив француз.

Отож, за словами колишнього хавбека, він не розуміє, на чому ґрунтується перемога Кейна – на тому, що він забиває голи, чи на тому, що він відкривається в центрі поля. Хоча Насрі додав, що безмежно поважає цього футболіста. Утім у його кар'єрі не було жодного сезону, який запам'ятався.

У найважливішому матчі клубного сезону, в півфіналі Ліги чемпіонів проти ПСЖ, Гаррі був непомітним. Хоча в першому поєдинку зіграв чудово– зауважив Насрі.

На думку француза, за критеріями "Золотого м'яча" Кейн не має бути на першому місці. Він не знав, що для цього достатньо виграти Бундеслігу та Кубок Німеччини.

Що відомо про "Золотий м'яч" 2026

Гаррі Кейн у голосуванні за "Золотий м'яч" випередив Кіліана Мбаппе та Ламіна Ямаля. У минулому сезоні англієць став найкращим бомбардиром у Європі та виграв "Золоту бутсу". Також він переміг із Баварією в чемпіонаті Німеччини, а на мундіалі разом зі збірною Англії став бронзовим призером.

Свою перемогу британець відсвяткував в одному з нічних клубів Лондона. До слова, нагородження "Золотим м'ячем" уперше відбувалось саме в столиці Англії. Так організатори вшанували пам'ять першого володаря трофею Стенлі Метьюза, який здобув перемогу 70 років тому.