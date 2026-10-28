Кейн не должен был выиграть "Золотой мяч": во Франции шокировали заявлением о нападающем

В частности, бывший полузащитник Марселя, Арсенала, Манчестер Сити и сборной Франции Самир Насри в комментарии Foot Mercato высказал свое мнение о победе британца. Он заявил, что по критериям "Золотого мяча" Кейн не должен был получить этот трофей.

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Что именно не понравилось Насри

Насри заявил, что он категорически не согласен с победой Кейна. Его возмущает то, что англичанин выиграл "Золотой мяч" только благодаря голам.

Он даже не лучший игрок Бундеслиги. Лучший – Олисе. Он даже не был лучшим игроком сборной Англии на чемпионате мира– отметил француз.

Таким образом, по словам бывшего полузащитника, он не понимает, на чем основана победа Кейна – на том, что он забивает голы, или на том, что он открывается в центре поля. Хотя Насри добавил, что безгранично уважает этого футболиста. Впрочем, в его карьере не было ни одного запомнившегося сезона.

В самом важном матче клубного сезона, в полуфинале Лиги чемпионов против ПСЖ, Гарри был незаметен. Хотя в первом матче он сыграл великолепно– отметил Насри.

По мнению француза, по критериям "Золотого мяча" Кейн не должен занимать первое место. Он не знал, что для этого достаточно выиграть Бундеслигу и Кубок Германии.

Что известно о "Золотом мяче" 2026

Гарри Кейн в голосовании за "Золотой мяч" опередил Киллиана Мбаппе и Ламина Ямаля. В прошлом сезоне англичанин стал лучшим бомбардиром Европы и выиграл "Золотую бутсу". Также он победил с Баварией в чемпионате Германии, а на чемпионате мира вместе со сборной Англии стал бронзовым призером.

Свою победу британец отпраздновал в одном из ночных клубов Лондона. К слову, церемония награждения "Золотым мячом" впервые проходила именно в столице Англии. Так организаторы почтили память первого обладателя трофея Стэнли Мэтьюза, который одержал победу 70 лет назад.