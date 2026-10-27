Мбаппе лідирував у голосуванні за "Золотий м'яч", але програв Кейну в останній момент

Гаррі Кейн вперше у кар’єрі став володарем "Золотого м’яча". Частково йому у цьому допомогли іспанці, які забрали голоси одне в одного.

Влітку Іспанія виграла чемпіонат світу-2026. Це мало неочікуваний вплив під час голосування за "Золотий м’яч", розповів головний редактор France Football Венсан Гарсія для RMC Sport.

Що допомогло Кейну виграти "Золотий м’яч"

За словами Гарсії, лідери іспанської збірної, які опинилися на 3-му та 4-му місцях у голосуванні, дещо завадили одне одному.

Якщо аналізувати голосування, то в збірній Іспанії, яка стала чемпіоном світу, відбувся розподіл голосів між Родрі та Ламіном Ямалем. Родрі забрав частину голосів у Ламіна,

– зазначив редактор France Football.

Він додав, що Гаррі Кейн виграв нагороду з мінімальним відривом від другого у рейтингу Кіліана Мбаппе. Гарсія сказав, що у 2024-му Родрі випередив Вінісіуса Жуніора на 41 бал, а цьогоріч різниця між першою двійкою була ще меншою. До того ж француз тривалий час випереджав конкурента, але поступився в останній момент.

Повні результати голосування будуть опубліковані в суботу, 31 жовтня.

Що відомо про "Золотий м’яч-2026"

Гаррі Кейн став першим за 45 років футболістом "Баварії", якому вдалось виграти "Золотий м'яч". Минулого разу відповідною звитягою відзначився Карл-Гайнц Румменігге, який у 1981-му вдруге у кар'єрі виграв цей приз.

У минулому сезоні на клубному рівні Кейн відіграв 51 матч, у яких забив 61 гол і віддав 7 асистів.

Церемонія вперше за 70 років відбулася не в Парижі, а в Лондоні. Це спеціальне рішення організаторів на честь першого переможця "Золотого м'яча" британця Стенлі Меттьюза.