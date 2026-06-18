Мессі та Роналду і близько не стоять: Кейн встановив новий рекорд ЧС

Англійська збірна зіграла свій перший матч на чемпіонаті світу-2026 проти команди Хорватії. У поєдинку зустрілися дві сильні команди, однак перемогу здобули англійці з рахунком 4:2.

Уже в першому турі турніру було встановлено кілька рекордів. Не став винятком і Гаррі Кейн, який у цьому матчі також досяг рекордного показника, про який детальніше розповість 24 Канал.

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Кейн встановив рекорд ЧС за кількістю забитих пенальті

На 12-й хвилині зустрічі капітан англійців реалізував 11-метровий удар, який став для нього п'ятим у кар'єрі на Мундіалях (без урахування післяматчевих серій). Згодом, на 42-й хвилині, нападник оформив дубль, забивши вже з гри.

Для встановлення рекорду Кейну знадобилося три чемпіонати світу. За цим показником він обійшов зіркового аргентинця Ліонеля Мессі. Обидва гравці виконали по 6 ударів з позначки в історії турніру, проте Мессі реалізував лише 4 спроби, тоді як англієць – 5.

Примітно, що історичний гол Кейну довелося забивати двічі. Перший удар відбив хорватський голкіпер Домінік Лівакович, але арбітр зафіксував передчасний вихід воротаря з лінії та наказав перебити пенальті. З другої спроби форвард переграв опонента та відкрив рахунок у матчі.

5 - Harry Kane has now scored the most penalties (excl. shootouts) in FIFA World Cup history (5).



Retake. pic.twitter.com/G1dHRvQaov — OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026

Англія – Хорватія: що відомо про матч?

Англія повела в рахунку після реалізованого пенальті Кейна. Хорватія швидко відновила рівновагу завдяки голу Мартіна Батуріни. Згодом Кейн оформив дубль, однак перед перервою Петар Муса знову зрівняв рахунок. У другому таймі підопічні Томаса Тухеля вирвали перемогу завдяки влучним ударам Джуда Беллінгема на 47-й хвилині та Маркуса Рашфорда на 85-й.

Цей результат дозволив Англії очолити групу L.