Зірку-невдаху Манчестер Юнайтед позбавили водійських прав та оштрафували на комічну суму

Команда Гаррі Магуайра переживає непрості часи у футбольних турнірах. Сам же захисник був спійманий на правопорушенні і тепер йому заборонено керувати авто.

Гравець Манчестер Юнайтед Гаррі Магуайр став об'єктом для сміху не тільки серед сторонніх фанатів, а і для вболівальників своєї команди теж. Англієць нерідко допускає комічні помилки та потрапляє у дивні ситуації.

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Без машини на два місяці

Тепер же 31-річний захисник опинився в епіцентрі неприємної ситуації, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Independent. Минулого року Магуайр двічі за три дні був спійманий на перевищенні швидкості.

Під час одного з порушень Гаррі вилетів з тунелю біля аеропорту Манчестера зі швидкістю 136 кілометрів на годину. Суд Болтонського магістрату більш ніж півроку розглядав цю справу, а сам футболіст МЮ на засідання не з'являвся.

Його інтереси представляв адвокат Гвін Льюїс. У підсумку суд постановив, що Магуайр має бути позбавлений водійських прав майже на два місяці. Якщо точніше – на 56 днів.

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Крім того, англієць має сплатити штраф у розмірі 666 фунтів та ще 386 фунтів доплати на витрати. Нагадаємо, що Гаррі перебрався в Манчестер Юнайтед з Лестера влітку 2019 року за 87 мільйонів євро.

За цей час він провів 223 матчі, відзначившись 12 голами та сімома асистами. В цьому сезоні його команда переживає непрості часи, адже йде аж на 14 місці в АПЛ.