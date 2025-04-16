Відома тенісистка під час матчу заявила судді, що її суперниця погано пахне: скандальне відео

У вівторок, 15 квітня, відбулися матчі турніру серії WTA 250 в Руані. В одному з них зустрічалися Гаррієт Дарт і Лоїс Буассон.

Британська тенісистка розгромно поступилася своїй суперниці з рахунком 0:6, 3:6. У цьому поєдинку вона також відзначилася дуже некрасивою поведінкою.

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Емоції взяли гору

Четверта ракетка Великої Британії у другому сеті під час зміни сторін звернулася до судді з непересічним проханням. Вона заявила, що французька тенісистка погано пахне, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Tennis Letter.

Ви не могли б сказати їй, щоб вона користувалася дезодорантом? Тому що запах… Будь ласка, скажіть їй, щоб вона користувалася дезодорантом. Від неї дуже погано пахне,

– сказала Дарт.

Як Гаррієт Дарт звернулася до судді: дивіться відео

У цей момент Лоїс Буассон перебувала біля задньої лінії корту, тож не почула цих слів. Після того, як історія набула розголосу через потрапляння у трансляцію, Гаррієт Дарт публічно перепросила на своїй сторінці в інстаграмі, зазначивши, що поважає Буассон:

Я хочу попросити вибачення за сказане мною на корті. Це були слова, сказані зопалу, про які я щиро шкодую. Це не те, як я хочу себе проявляти, повністю беру на себе відповідальність. У мене велика повага до Лоїс і того, як вона сьогодні боролася.

Зазначимо, що в цьому турнірі беруть участь дві українки в одиночному розряді. Ангеліна Калініна вже пробилася в 1/8 фіналу, де може відбутися "синьо-жовте" дербі. Вона зіграє проти переможниці пари Еліна Світоліна – Жіл Тайхманн.