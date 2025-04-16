Британская теннисистка разгромно уступила своей сопернице со счетом 0:6, 3:6. В этом поединке она также отметилась очень некрасивым поведением.

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Эмоции взяли верх

Четвертая ракетка Великобритании во втором сете во время смены сторон обратилась к судье с незаурядной просьбой. Она заявила, что французская теннисистка плохо пахнет, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Tennis Letter.

Вы не могли бы сказать ей, чтобы она пользовалась дезодорантом? Потому что запах... Пожалуйста, скажите ей, чтобы она пользовалась дезодорантом. От неё очень плохо пахнет,

– сказала Дарт.

Как Харриет Дарт обратилась к судье: смотрите видео

В этот момент Лоис Буассон находилась у задней линии корта, поэтому не услышала этих слов. После того, как история получила огласку из-за попадания в трансляцию, Харриет Дарт публично извинилась на своей странице в инстаграме, отметив, что уважает Буассон:

Я хочу попросить прощения за сказанное мной на корте. Это были слова, сказанные сгоряча, о которых я искренне сожалею. Это не то, как я хочу себя проявлять, полностью беру на себя ответственность. У меня большое уважение к Лоис и тому, как она сегодня боролась.

Отметим, что в этом турнире участвуют две украинки в одиночном разряде. Ангелина Калинина уже пробилась в 1/8 финала, где может состояться "сине-желтое" дерби. Она сыграет против победительницы пары Элина Свитолина – Жил Тайхманн.