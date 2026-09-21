Кличка не помітили на прощанні з Панеттьєрі: у Малібу зібралися 150 близьких і зірок

У США попрощалися з акторкою Гайден Панеттьєрі, яка померла у серпні у віці 36 років. На церемонії були зірки "Нешвілла", Періс Гілтон і Рубі Роуз.

У Малібу відбулася церемонія вшанування пам'яті колишньої нареченої Володимира Кличка, яка померла місяць тому. Захід пройшов у церкві біля океану, адже море було особливим місцем для актриси, пише Page Six.

Хто прийшов на прощання з Панеттьєрі

На церемонію прийшли близько 150 людей – друзі, колеги та відомі представники американського шоу-бізнесу. Серед гостей були колеги акторки за серіалом "Нешвілл" Конні Бріттон і Чарльз Естен.

Актори виступили з промовами на честь Гайден. Естен, крім того, виконав пісню на згадку про свою колегу. На церемонії також помітили Періс Гілтон, Рубі Роуз та Евана Росса.

Перед початком церемонії в небо випустили білих голубів. Усередині церкви гостей зустрічав плакат із фотографією усміхненої Панеттьєрі та датами її життя.

Окрему увагу привернула відсутність матері актриси Леслі Фогель та її бойфренда Браяна Хікерсона. За даними американських ЗМІ, їх не запрошували на захід, хоча представники матері стверджували, що вона пропустила церемонію через сімейні обставини.

Чи був на прощанні Володимир Кличко

Не залишилося без уваги й питання щодо Володимира Кличка та його доньки Каї – колишній наречений Панеттьєрі був одним із найближчих людей у її житті та батьком їхньої доньки.

Кличко не потрапив на опубліковані американськими ЗМІ кадри з церемонії. Водночас це не означає, що українського боксера точно не було на заході: журналісти не можуть підтвердити його відсутність, адже він міг залишитися непоміченим.

Після смерті Панеттьєрі Кличко публічно висловив скорботу та назвав актрису важливою частиною свого життя і матір'ю їхньої доньки. Він також пообіцяв, що Кая пам'ятатиме про свою маму та її талант.

Нагадаємо, Гайден Панеттьєрі померла 16 серпня у віці 36 років. Обставини смерті залишаються предметом розслідування, а представник актриси закликав не робити висновків до завершення необхідних експертиз.